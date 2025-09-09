Coquimbo Unido no solamente está dando cátedra en la cancha, al marchar en el primer lugar con 14 puntos de ventaja sobre su más cercando perseguidor, Palestino.

La dirigencia pirata también está realizando bien las cosas. Lograron mantener el plantel que pelea el título para el segundo semestre, contrataron un jugador que ha sido importante como Cristián Zavala y ahora demuestra gran empatía con su público.

De cara al duelo contra Ñublense, por la fecha 23 de la Liga de Primera, el pirata recibe este viernes en el Francisco Sánchez Rumoroso a Ñublense, desde las 18 horas.

A pesar de que la expectación por ver al elenco de Esteban González es enorme en la región, para este duelo ante los chillanejos mantendrán precios bastante populares en las entradas.

Coquimbo Unido mantiene sus entradas populares

Los precios para ver a Coquimbo Unido

En Coquimbo quieren que la gente pueda ir en masa al estadio para alentar al equipo, que necesita un nuevo triunfo para acercarse a la primera estrella de su historia.

Para eso mantiene precios muy accesibles. La galería norte y sur tienen un valor de 6.900 pesos, mientras que los niños solamente pagarán 3.500 en ese sector.

El Sánchez Rumoroso tendrá un gran público para ver a Coquimbo

Luego están las tribunas Alta y Baja, que equivale a la Andes del Estadio Nacional. Ahí el precio sube un poco, pero sigue siendo muy popular: 10.700 pesos por esa ubicación para adultos.

Luego está la Marquesina, a 16 mil pesos, y si quiere una experiencia VIP hay que pagar un poco más: 27 mil pesos por la mejor ubicación en el estadio. En esta última ubicación no hay entrada de niños.

Precios muy baratos comparándolos, por ejemplo, con lo que cobró Colo Colo por el Superclásico ante Universidad de Chile: la galería valía 15 mil pesos, Cordillera (Andes) 25 mil y Océano 40 mil pesos. Rapa Nui, la mejor ubicación, estaba a 75 mil pesos. Bien por Coquimbo.