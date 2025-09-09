Coquimbo Unido está a un paso de hacer historia y coronarse campeón por primera vez del fútbol chileno, donde le lleva 14 puntos al segundo (Palestino) y 15 a la U (con un partido menos).

Y uno de los pilares en tierra pirata ha sido Diego Sánchez. El querido Mono, como es apodado, pone la experiencia en el equipo y siempre dedica momentos virales en cancha. Eso sí, fuera de ella también de que hablar.

Fue así que en los hinchas coquimbanos afloró un antiguo registro del carismático portero en conjunto con Netflix Chile, promocionando un popular animé de la mano del siempre pirata arquero nacional.

El Mono Sánchez y su video Coquimbano

Corría el año 2023 y Netflix promocionaba el arribo de One Piece a sus pantallas. Allí, Diego Sánchez se lució frente a las cámaras como buen fanático de la serie, donde en cancha ha deleitado con sus camisetas.

“Yo era pirata antes de llegar a Coquimbo, es más, mi verdadero nombre es Monkey D. Sánchez. Yo nací en una familia de piratas. Mi papá es pirata”, dijo el arquero en el viral registro.

Es más, su camiseta fue viral y el propio portero hace guiños en cancha al animé que sigue siendo tendencia en el mundo. Esta vez, de la mano del campañón en el puerto.

El Mono Sánchez ya ha sido campeón en un equipo del fútbol chileno, cuando en el Transición 2013 logró recordado título con Unión Española, recien llegado al club de Santa Laura.

Así deleitó Sánchez en Netflix: