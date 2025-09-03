Claudio Borghi paró en seco al ex delantero de Colo Colo y hoy atacante de Coquimbo Unido, Cristián Zavala. El futbolista había reclamado por la ausencia total de jugadores del puntero del campeonato en la nómina de Nicolás Córdova en la selección chilena, contra Brasil y Uruguay.

“Trabajamos mucho. Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó“, manifestó Zavala hace unos días.

En ESPN F90, el Bichi Borghi manifestó que “si me permiten, yo le daría un consejo a Zavala, yo entiendo su bronca, pero que él no haga declaraciones sobre él o compañeros que deberían estar, que no las haga, no corresponde”.

“No cae bien, porque en algún momento él puede estar en la selección y alguien puede decir: sabes qué, él no merece estar en la selección“, agregó el ex mediocampista.

ver también Tras no llamarlos a Chile: Coquimbo Unido sale en defensa de los “expuestos” por Nicolás Córdova

Córdova explicó ausencia coquimbana para evitar polémica

Borghi sentenció que “hay jugadores que se han perdido esa posibilidad de ir a la selección por hablar de más, no digo que el técnico baja la caña por declaraciones, pero igual se analiza”.

Zavala se llevó reto del Bichi Borghi.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el mismo Nico Córdova respondió a los reclamos de Coquimbo: “bajo nuestros parámetros, tenemos jugadores sobre ellos. A la par, lateral derecho tenemos a Ian Garguez y que lo hemos incluido porque en 25 días tenemos un Mundial. Hemos privilegiado a un jugador que estará en un Mundial, lo mismo con Emiliano Ramos“.

Añadió que “para tranquilidad de la gente de Coquimbo, hemos seguido a Chandía, Salinas y también a (Martín) Mundaca, que ha estado acá y quedó afuera por rendimiento. Lo digo responsablemente: Mundaca no tuvo el rendimiento que se espera acá, esto es alto rendimiento”.

ver también Con nombres sobre la mesa: Córdova explica por qué no citó a jugadores en Coquimbo

“Los dos jugadores de Coquimbo que han sido seguidos en este miniproceso han sido Salinas y Chandía, y ya tenemos los jugadores que están por sobre ellos. También seguimos a Mundaca en la Sub 20 y él ha estado acá y él ha estado afuera por rendimiento, lo digo responsablemente: él no está en la selección Sub 20 porque cuando estuvo acá no tuvo el rendimiento que se esperaba y esto es alto rendimiento”, sentenció Córdova.

Publicidad