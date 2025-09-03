Chile enfrenta a Brasilpor las Eliminatorias en un duelo que contará con varias caras nuevas en La Roja. Uno de ellos fue destacado incluso por la Conmebol antes del duelo.

La selección nacional pasa por uno de sus peores momentos históricos y encara la última fecha doble sin la esperanza de ir a la próxima Copa del Mundo. La Roja enfrentará a la Canarinha y a Uruguay por el honor, para intentar terminar de la manera más digna posible.

El debutante de Chile que destaca la Conmebol

Luego del fracaso que fue Ricardo Gareca en Chile, la selección será dirigida de forma interina por Nicolás Córdova. El entrenador ha dispuesto una nómina joven para los últimos dos encuentros de las Eliminatorias. De hecho, no hay futbolistas mayores de 31 años.

Contra Brasil en el Estadio Maracaná, podría haber varios jugadores que tengan su primer encuentro con La Roja adulta. Uno de ellos es Iván Román, quien milita en Atlético Mineiro y es una de las grandes promesas del fútbol nacional con 19 años.

La presencia de Román en Chile no pasa desapercibida para la Conmebol, quienes hicieron un listado de los posibles debutantes de esta fecha de las Eliminatorias. Entre ellos, apareció el defensor formado en Palestino que se ilusiona con tener minutos.

Junto con Iván Román, la lista de las promesas sudamericanas la integran Claudio Echeverri de Argentina, Kaio Jorge de Brasil, Patrick Mercado de Ecuador, Ignacio Laquintana de Uruguay y Kevin Kelsy de Venezuela, entre otros. Todos ellos buscan defender a su seleccionado por primera vez en las Eliminatorias.

Chile enfrentará a Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Los dirigidos por Nicolás Córdova, llenos de sangre joven, intentarán darle una alegría a los hinchas de La Roja que no saben de sonrisas desde hace un largo tiempo.