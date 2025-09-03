Gabriel Suazo se convirtió en el nuevo capitán de la selección chilena con la asunción de Nicolás Córdova como director técnico interino de La Roja adulta. Y en Sevilla, tanto en la ciudad como en el club español, están atentos a lo que haga el lateral izquierdo en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Suazo llegó recientemente como refuerzo al Sevilla tras su paso por el Toulouse, y en pocas semanas se ha ganado un lugar y respeto en el equipo dirigido por Matías Almeyda.

Así, el Diario de Sevilla dedicó un gran elogio al ex Colo Colo, a propósito de la selección chilena. En una nota en la que repasan la acción internacional de los jugadores del blanquirrojo, destacan el arribo y la forma en que recaló Suazo en el club.

“Gabriel Suazo, que de momento es el mejor refuerzo del Sevilla Fútbol Club en este mercado de fichajes y el único internacional sudamericano de la plantilla hispalense, se verá las caras con la Brasil de Carlo Ancelotti”, publicaron.

En Sevilla están atentos a La Roja por Gabriel Suazo, con potente elogio. (Foto: Getty Images)

Sentencian que “Uruguay será el segundo escollo para un combinado chileno que busca recuperar su mejor momento de la mano de futbolistas como el lateral del cuadro nervionense”.

Cabe recordar que Gabriel Suazo será compañero de Alexis Sánchez en el Sevilla. Tras su salida del Udinese, el tocopillano fichó contra la hora en Sevilla y espera resolver un tema burocrático para incorporarse a los entrenamientos con el cuadro español.

En lo que respecta a Suazo, Gabi liderará a La Roja como capitán contra Brasil este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná. El duelo es válido por la 17° y penúltima fecha de las eliminatorias.