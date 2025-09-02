La selección chilena entrena preparando lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja finalizará su participación enfrentando a Brasil y Uruguay, en dos encuentros para los que entrenará a su nuevo capitán.

El proceso interino de Nicolás Córdova no sólo ha sorprendido por la renovada nómina que presentó. El DT cortó a la Generación Dorada, lo deja fuera al último que portó la jineta y a quien lo acompañó en esa labor: Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Esta situación obliga al plantel a buscar a un nuevo líder, pero fue el propio técnico quien decidió nombrarlo. Y el elegido ya sabe lo que es tener la voz con el estratega al mando, ya que lo hizo en el pasado, tal como ambos lo recordaron este martes.

Gabriel Suazo, el nuevo capitán de Chile

Según reveló el diario La Tercera, es Gabriel Suazo el elegido por Nicolás Córdova para ser el nuevo capitán de Chile. El lateral del Sevilla ya ha portado jinetas tanto en Colo Colo como en Toulouse, pero también con el DT cuando estaba en la Sub 20 de nuestro país.

Nicolás Córdova ya tiene definido a su capitán en Chile: Gabriel Suazo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa este martes, el propio técnico interino de la Roja abordó la situación, aunque sin confirmarla. “La selección del país es muy grande, otra cosa. Disfruto al máximo poder estar acá, entrenar jugadores que conozco como Gabriel que lo conozco de la Sub 20 hace años atrás, fue mi capitán y se van generando estas situaciones muy lindas“.

Gabriel Suazo lo acompañó en la instancia, dando una muestra clara de que será el nuevo capitán y aprovechó de referirse a su rol de líder. “Agradezco que me vean de esa forma, pero soy igual en mi casa y cuando entreno. Mi forma de ser no cambia ni estando primero o último. Trato de entregar mi personalidad y mis valores a compañeros“.

“Yo fui capitán de forma natural en Colo Colo y Toulouse, nunca he llegado tratando de imponer algo o buscándolo. No es mi objetivo, simplemente quiero ayudar, acompañar, estar para mis compañeros cuando lo necesiten, con alegría cuando nos vaya bien y poniendo la cara como me tocó en Colo Colo en los momentos malos“, añadió.

En esa misma línea, Gabriel Suazo enfatizó en que “siempre he sido de esa energía que se transmite, las negativas es mucho más y se contagia. Por eso intento ser la otra parte, dándolo con el ejemplo en la cancha, entrenamiento, entregándome al máximo. Para poder ayudar y ser un líder, hay que partir con el ejemplo desde uno y es lo que intento hacer en cada equipo. Intento siempre partir desde ahí“.

De esta forma, nuestro país se prepara para un ciclo renovado por completo. Con nuevo capitán, un plantel mucho más jóvenes y caras que esperan afirmarse para el futuro, el Equipo de Todos inicia una era en la que están llamados a dejar atrás años de fracaso.

Gabriel Suazo será el capitán de Nicolás Córdova para los últimos partidos de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. Guillermo Maripán pasa a un segundo plano luego de ser otro de los que ha había portado jineta en el pasado y abre el camino a las nuevas generaciones.

¿Cuáles son los números de Gabriel Suazo por Chile?

Previo al duelo con Brasil, Gabriel Suazo ha logrado disputar un total de 35 partidos oficiales con Chile. En ellos no tiene goles y alcanza los 2.709 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Gabriel Suazo comienza a probarse la jineta de capitán del nuevo Chile para el choque con Brasil. La Roja visita a la Canarinha este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.