Ben Brereton ha tenido una movida última semana, en la que ha recibido sólo buenas noticias. El delantero dejó el Southampton y cambió de club en la Championship justo antes de su esperado regreso a la selección chilena.

El atacante firmó con el Derby County y buscará relanzar su carrera después de meses complicados. De hecho, apenas llegó dejó un par de avisos para los hinchas del cuadro inglés y también a los de la Roja, que lo reciben con los brazos abiertos luego de que Ricardo Gareca lo cortara.

Ben Brereton es pura ilusión en su regreso a Chile

Ben Brereton conversó con el sitio oficial del Derby County luego de firmar su vínculo por toda esta temporada. “Estoy muy contento de que esto se haya resuelto. Estoy muy contento de estar aquí y no puedo esperar a empezar con los chicos“.

El delantero no escondió su molestia por el poco respaldo que recibió en los Santos y pegó con todo. “He estado un par de años en Southampton y no jugado tanto como quisiera. He hablado con el entrenador y no dudé en venir a jugar más partidos y ayudar al equipo“.

Ben Brereton cambió de club antes de volver a Chile a relanzar su carrera. Foto: Photosport.

En esa misma línea, aseguró que su paso por el Soton “fue un desastre, así que fue una decisión fácil. Obviamente he tenido que pensar sobre esto con mi familia. Tengo dos hijos y una esposa. Soy de Stoke, así que es como volver a casa“.

“Quiero jugar tantos partidos como pueda, quiero hacer goles, quiero ayudar al equipo, crear oportunidades para el equipo y ser un buen compañero al final del día. Estoy muy emocionado de estar involucrado en esta temporada. He tenido muchos fichajes y cosas así, pero estoy muy emocionado de conocer a los chicos” añadió.

Aunque tras ello, Ben Brereton sacó al baile a la Roja. “Desde Blackburn, todo ha estado muy bien. Fui a España a jugar. Fue una experiencia muy buena y diferente, por la que estoy estoy contento. Y también jugando para Chile es una experiencia diferente. El nivel de los partidos, la competición y la atmósfera en los estadios definitivamente te ayudan y es una experiencia increíble. Pero, sí, ahora quiero venir aquí, hacerlo bien, jugar tanto como pueda. Quiero marcar goles y ayudar a mi equipo“.

Consultado por su retorno al Equipo de Todos, el delantero fue muy sincero. “Voy de vuelta esta noche. Tengo dos partidos contra Brasil y Uruguay, así que será otra buena experiencia con Chile. Me encanta ir allí. Es genial“.

“He estado ahí por dos o tres años. Hay mucha presión en los partidos. Desafortunadamente, estamos en el fondo de la clasificación para el Mundial, pero cada partido es enorme. Los fanáticos son tan apasionados, son increíbles, todos los fanáticos de Chile“, complementó.

Finalmente, Ben Brereton hizo una promesa en su regreso a Chile. “Voy a ir allí, voy a trabajar duro y voy a volver. Estoy emocionado por el primer partido, por por volver y reunirme con los chicos“.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton por Chile?

Ben Brereton se prepara para su regreso a la selección chilena. Junto a la Roja, el delantero ha logrado disputar un total de 35 partidos oficiales, en los que ha marcado 7 goles en 1.964 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Ben Brereton regresa a Chile para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja verá acción este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas cuando visite a Brasil.