La carrera de Ben Brereton se prepara para una nueva aventura. El delantero no logró convencer al Southampton para quedarse esta temporada y este domingo se confirmó su salida.
El atacante, que volverá a la selección chilena en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, cambia de aires y deja atrás al Sotón para enfocarse en lo que viene. Una movida que lo instala como una especie de héroe.
Y es que el momento del elenco al que parte no es para nada el mejor. Eso sí, todavía queda campaña por delante para cambiar las cosas y ruegan para que el chileno sea quien los ayude a lograrlo.
Ben Brereton cambia el Southampton por el Derby County
Ben Brereton no seguirá en el Southampton y parte a préstamo para ayudar a un equipo que está muy necesitado. El delantero fue presentado este domingo como flamante refuerzo del Derby County de la Championship, donde no atraviesa un buen momento.
Ben Brereton se transformó en nuevo refuerzo del Derby County. Foto: Derby County.
Si bien a comienzos de temporada Will Still había dejado abierta la opción para que el chileno siguiera en el Soton, lo cierto es que no encontró espacio. Ante esto, decidió salir y así tener mayor rodaje en su lucha por recuperar su mejor versión.
El club emitió un comunicado explicando que Ben Brereton llega a préstamo desde el Southampton por toda la campaña 2025/26. Con ello, se transforma en el decimotercer fichaje del Derby County.
ver también
¡Atento Córdova! Ben Brereton vuelve a sumar minutos en triunfazo del Southampton
“Ha representado a Nottingham Forest, Blackburn Rovers, el club español Villarreal, Sheffield United y Southampton durante su carrera como jugador hasta la fecha y ha jugado al más alto nivel tanto en Inglaterra como en España“, destacaron en el cuadro inglés.
Quedará esperar ahora para ver cuál será el rol que tendrá en el equipo. A lo largo de su carrera ha jugado tanto de extremo como de centrodelantero, por lo que habrá que ver si es que repite en alguna de esas posiciones.
Ben Brereton es nuevo refuerzo del Derby County y buscará relanzar su carrera siendo rival de un Southampton que otra vez lo desechó. El atacante da un giro radical para poder reencontrarse con esa versión que ilusionó a todo el país.
¿Cuáles fueron los números de Ben Brereton en Southampton?
Ben Brereton se va otra vez del Southampton, donde logró disputar un total de 15 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias y alcanzó los 602 minutos dentro del campo de juego.
ver también
¡Alarma! Bruno Barticciotto se lesiona previo a su retorno a la selección chilena
¿Cuándo puede debutar Ben Brereton en el Derby County?
Ben Brereton viajará a Chile para sumarse a la selección y luego volverá a Inglaterra a preparar su debut con Derby County. Esto puede ocurrir el próximo sábado 13 de septiembre cuando visiten al West Bromwich desde las 11:00 horas.