Ben Brereton no lo ha pasado bien en el inicio de la temporada, pero una noticia desde nuestro país busca levantarlo. El delantero fue convocado por Nicolás Córdova a la selección chilena para que vuelva luego de ser cortado por Ricardo Gareca.

La situación tiene más que atentos a los hinchas, quienes esperan que vuelva a ser ese jugador que nos ilusionó a todos tiempo atrás. Sin embargo, el fin de semana no vio acción en el Southampton y mucho se especuló con su salida. Pero este martes las cosas parecen haber dado un giro.

Los Santos disputaron esta tarde la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra ante el Norwich del lesionado Marcelino Núñez. En el encuentro, el artillero ingresó desde el banquillo y toma ritmo para llegar bien a la Roja.

Ben Brereton suma minutos y Southampton avanza en la Copa de la Liga de Inglaterra

Mientras se especula con que su futuro estaría en otro lado, Ben Brereton sigue viendo acción con el Southampton. Este martes el chileno ingresó en la victoria como visitante por 0 a 3 ante el Norwich que les vale la clasificación a la próxima ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Ben Brereton y Southampton avanzaron en la Copa de la Liga de Inglaterra. Foto: Getty Images.

Los Santos tuvieron al delantero en la banca y lograron abrir la cuenta antes del descanso. En los 42′ Cameron Archer puso el 0 a 1 que enmudeció el Carrow Road y los acercó a la siguiente fase del torneo.

Publicidad

Publicidad

Ya en el complemento y con el reloj en 62′, Ryan Fraser puso el 0 a 2 de la tranquilidad con el que Southampton comenzó a mover el tablero. Fue así como en los 72′ Will Still mandó a la cancha a Ben Brereton para que ayudara al equipo a cerrar la tarea y así tenga rodaje.

ver también Córdova deja como un tonto a Gareca explicando la vuelta de Brereton: “No tenemos tantos jugadores en su…”

Con el chileno en la cancha, los Santos sentenciaron la victoria en los 81′. Kuryu Matuski puso el 0 a 3 que le vale al Soton el meterse en la tercera ronda y dejar en el camino al Norwich de Marcelino Núñez, quien no fue ni a la banca y se recupera de una lesión que preocupa a la Roja.

No obstante, la buena noticia la pone el delantero, quien sigue viendo acción para ir tomando confianza. Nicolás Córdova lo tiene considerado para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde espera vuelva a ser el de antes.

Publicidad

Publicidad

Ben Brereton está dando la pelea para poder regresar a su mejor versión. El artillero de la Roja está haciendo todo lo posible por convencer al Southampton de que puede ser un aporte, aunque todavía podría terminar en otro lugar en los próximos días.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Con su actuación ante Norwich, Ben Brereton llegó a un total de 2 partidos oficiales con Southampton esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 99 minutos dentro de la cancha.

ver también “Tiene el potencial”: Revelan quién tomará el ‘9’ de la Selección Chilena con Córdova

¿Cuál es el próximo partido del Southampton?

Ben Brereton buscará seguir sumando minutos en el próximo duelo del Southampton por la Championship. El sábado 30 de agosto desde las 10:00 horas los Santos visitan al Watford.

Publicidad