Una renovación total es la que se viene en la Selección Chilena, luego que su entrenador Nicolás Córdova entregara la nómina de 28 jugadores para los últimos dos encuentros por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante Brasil y Uruguay.

Además de los nuevos nombres que tendrá el “Equipo de Todos”, con más de algún debutante, de inmediato comienzan las interrogantes respecto de quiénes podrían asomar en una formación titular, especialmente con un puesto que todavía no se encuentra, como es el centrodelantero.

En esta posición, Córdova apuesta por tres jugadores que pueden hacer funciones de ‘9’ sin ser ese su puesto natural, como Alexander Aravena, Bruno Barticciotto y el retornado Ben Brereton. Una pelea que para una leyenda de la Selección Chilena tiene ganador.

ver también Nómina confirmada de La Roja: Nico Córdova entierra a la generación dorada con varias sorpresas

Leyenda de la Selección apuesta por el ‘9’ para Córdova

Los ágiles de RedGol se contactaron con un futbolista histórico que vistió La Roja como Jorge “Coke” Contreras, subcampeón de Copa América en Argentina 1987, para conocer en base a su experiencia quién puede tener ventaja para ser el centrodelantero titular.

“Veo la citación de Brereton y creo que (Córdova) lo llama para utilizarlo de nueve. Aunque también he visto en televisión y el otro que puede jugar allí es Aravena, que está haciendo goles“, explica el otrora especialista en tiros libres que fuera en su tiempo el centroatacante de la Selección.

En esa línea, Contreras reconoce que “miraba a la rápida y pensé por un momento que iba a estar Zampedri, pero miré la nómina y no se ven muchos ‘nueves’. Entonces, me imagino que Brereton y Aravena podrían serlo“. Aunque hubo un detalle que encendió su alerta.

Publicidad

Publicidad

Pues al consultarle por la opción de Bruno Barticciotto para ser ese centrodelantero en la Selección, el “Coke” expresó que “Nico Córdova le puede justamente sacar rendimiento por el potencial que tiene“.

¿Cuándo juega La Roja?

Los últimos dos encuentros de la Selección Chilena por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 serán este jueves 4 de septiembre, cuando visite a Brasil en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro a las 20:30 horas, y el martes 9 reciban a Uruguay en el Estadio Nacional a la misma hora.