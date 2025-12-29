Es tendencia:
Movidas 2026: Tricampeón de la Copa Libertadores le sube el precio a figura de Colo Colo

Felipe Melo recalcó que Alan Saldiva es un jugador ideal para Vasco Da Gama. En el Cacique esperan por la oferta millonaria.

Por Felipe Pavez Farías

Saldivia podría emigrar a Brasil
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSaldivia podría emigrar a Brasil

El mercado de fichajes puede dejar a Colo Colo con un importante ingreso para el inicio del 2026. Esto tiene relación con la posible venta de Alan Saldivia al fútbol brasileño. 

El defensa uruguayo es seguido por Vasco Da Gama y medios partidarios indican que en los próximos días se presentará una importante oferta para quedarse con el jugador. Lo que sería clave para el presupuesto albo y así buscar nuevas contrataciones. 

El tema es que ahora fue el propio Felipe Melo el que confirmó el interés del “Gigante de Colina” por el polifuncional jugador. Incluso a través de sus redes sociales recordó cuando lo enfrentó por Copa Libertadores. 

Felipe Melo respalda a Alan Saldivia

“Es un jugador muy fuerte y rápido”, comentó Felipe Melo sobre Alan Saldivia en su cuenta de Instagram. Dicho cruce se dio en la Copa Libertadores 2024 cuando aún defendía la camiseta de Fluminense antes de retirarse. Incluso tras dichos encuentros el ex seleccionado brasileño recalcó que a Saldivia “pronto lo veré en Europa”. 

Así las cosas, de momento todo indica que Vasco hará una oferta importante por la carta del uruguayo. Un factor importante a contar es que liberó cupos de extranjeros, por ejemplo con la salida de Jean Meneses, y ahora hay espacio para traer al central. 

De momento se indica que la oferta desde Brasil será por 1,4 millones de dólares y contemplará el 70% de la carta de Alan Saldivia. Además el vínculo sería por tres años con el conjunto de Vaso Da Gama. 

