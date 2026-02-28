Colo Colo no la pasó nada de bien durante la temporada 2025 y uno de los jugadores que siguió con atención lo que sucedía con el Cacique fue Leonardo Gil, quien dejó el club en noviembre de 2024.

El Colo vivió tres grandes años en el Estadio Monumental, donde ganó un total de seis títulos. Y el mediocampista aún guarda algo de dolor por su salida. Así lo reveló en diálogo con As Chile.

“No hubo despedida. Terminó el partido donde salimos campeones, agarré mis cosas y me fui. En ese sentido, un poco triste… Me despedí de la gente en redes, y para despedirme de mis compañeros hice una comida”, dijo.

“Con Mosa no conversé ni cuando salimos campeones. Nunca nada. El único que me llamó fue Daniel Morón, que como dos o tres días después quería charlar conmigo, pero yo ya tenía todo organizado para irme”, recordó.

El mensaje de Leonardo Gil a Colo Colo

Hoy, Leonardo Gil milita en Huracán de Argentina. Pese a su amarga salida de Colo Colo, el volante aún guarda cariño por el club chileno y así lo demostró.

“Me alegra que le esté yendo mejor a Colo Colo, porque el año pasado fue muy difícil. Me puso muy triste todo lo que pasó con la violencia, con la invasión al campo de juego… Fue un centenario muy opaco“, contó.