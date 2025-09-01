Es tendencia:
Alexander Aravena elige al nuevo caudillo de la selección chilena: “Está Gabriel Suazo…”

El delantero de la Roja anticipa el cierre de las Eliminatorias, donde un renovado equipo nacional jugará con Brasil y Uruguay.

Por Carlos Silva Rojas

La selección chilena se prepara para el final de las Eliminatorias.
La selección chilena cierra su paupérrimo proceso para el Mundial de 2026 y lo hará frente a dos rivales muy duros, porque visita a Brasil en Maracaná y recibe a Uruguay en el Nacional.

La Roja está en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, totalmente afuera de la Copa del Mundo, y termina el proceso con Nicolás Córdova como entrenador interino.

Para los últimos dos duelos el cuerpo técnico de la Selección llamó a jugadores jóvenes, dejando afuera a la Generación Dorada, pensando en el recambio.

Alexander Aravena y el nuevo líder de la Roja

Uno de los jugadores jóvenes que hace rato está defendiendo la camiseta nacional es Alexander Aravena, quien habló de la decisión de Córdova de dejar a los veteranos de lado.

“Como te dije, la responsabilidad la tenemos que asumir ahora los jóvenes, la generación que llamó. Sabemos lo que hicieron Alexis Sánchez, Arturo Vidal y todos los grandes, pero eso es historia. Ahora creo que nos toca a nosotros trabajar bien, fuerte y ser humildes y perseverantes. De aquí en adelante, es nuestra responsabilidad”, dijo el delantero de Gremio a As.

Nicolás Córdova encabeza los entrenamientos de la Roja. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Nicolás Córdova encabeza los entrenamientos de la Roja. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, el formado en Universidad Católica mencionó al lateral izquierdo de Sevilla Gabriel Suazo como uno de los nuevos referentes de la Roja.

“Como yo hay muchos jugadores. Está Gabi Suazo que juega en Europa, en un equipo muy importante. Creo que la responsabilidad es de todos, de los que estamos, de todos los que llamaron y hay que afrontar eso”, indicó el atacante.

La selección chilena ya se reunió en Juan Pinto Durán e inició los trabajos pensando en el cierre de las Eliminatorias.

¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el estadio Maracaná.

