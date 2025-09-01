Brasil recibe a Chile en su último partido como local de las Eliminatorias. Carlo Ancelotti tiene preparada un arma secreta contra La Roja, la cual promete ser la próxima estrella de la Canarinha.

Los pentacampeones del mundo ya están clasificados a la próxima cita planetaria a jugarse en Canadá, Estados Unidos y México en el 2026. Intentarán despedirse con una victoria de su gente, aunque Chile tiene la oportunidad de amargar la fiesta.

La nueva joya de Brasil

Más allá del orgullo deportivo que siempre debe estar presente, Brasil no se juega nada en estos partidos. Por esta razón, Carlo Ancelotti podría comenzar a proyectar la lista para la siguiente Copa del Mundo. Ante La Roja será la oportunidad de ver nuevas caras.

Una de las nuevas joyas de la Canarinha podría tener su gran oportunidad ante Chile: Estevao. El joven delantero de 18 años fue uno de los primeros en incorporarse a los entrenamientos de su seleccionado, por lo que intenta ganarse la consideración de Ancelotti.

Desde muy temprano, el atacante destacó en Palmeiras y eso lo llevó a debutar con Brasil cuando todavía era menor de edad. Tras 83 partidos, 27 goles y 15 asistencias en el Verdao, el Chelsea pagó alrededor de 60 millones de euros por su pase.

En Londres suma ya 3 partidos y 1 asistencia. Al incorporarse a los entrenamientos de la Canarinha, Carlo Ancelotti bromeó con él por su adaptación al inglés según informó Lance. El técnico italiano también dirigió a los Blues, por lo que conoce bien el proceso por el que está pasando la nueva joya de los pentacampeones.

Estevao vive sus primeros meses en Chelsea. Imagen: Getty

Estevao analizó lo que será el encuentro ante La Roja. Si bien Chile ya está eliminado, la estrella del Chelsea no se confía. “Serán partidos difíciles. Jugar en el Maracaná, junto a nuestra afición, será importante“, destacó. El choque ante los dirigidos por Nicolás Córdova será este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas.