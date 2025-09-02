La selección chilena cerrará las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2025 frente a Brasil y Uruguay. La Roja no tiene chances de nada, salvo la pequeña opción de no terminar como colista absoluta por orgullo deportivo. Al menos Ricardo Gareca ya se fue.

A espera del Mundial Sub 20, Nicolás Córdova asumió en paralelo el interinato de La Roja adulta, y ya eligió a Gabriel Suazo como el nuevo capitán, ausentes todos los jugadores que quedan activos de la generación dorada.

En rueda de prensa junto al DT, el mismo Suazo reconoció que le gustaría que Córdova se mantenga al frente de La Roja adulta, convencido que el entrenador puede liderar el proceso a la próxima Copa América y el Mundial 2030.

“A Nico lo tuve en Colo Colo Sub 20, competimos y salimos campeones invictos. Siempre lo he dicho sobre técnicos que me han marcado, como él y Claudio Rojas que me formaron como jugador”, dijo Suazo.

Suazo: Córdova puede devolver el éxito a La Roja

Agregó que “cuando llegué al primer equipo en Colo Colo con José Luis Sierra y después Guede, tenía incorporadas muchas cosas que otros profesionales de años no lo conocían. Eso me dio un plus de crecer, competir y siendo joven. También me ayudó para llegar a Europa“.

Suazo no duda: Córdova debe seguir al mando de la selección chilena adulta.

“Yo no soy quien decide quién continúa o toma el timón, pero sinceramente, a mí con el mayor de los respetos por otros, me encantaría que Nico puedan continuar, porque confío en su trabajo y en su metodología“, complementó.

Suazo sentenció que “con él se pueden lograr cosas importantes con la adulta y la Sub 20. Sé que es complicado porque hay mucha competencia, pero la forma en la que entrega el mensaje nos puede venir y ayudar mucho“.

Chile visita a Brasil este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la fecha 17 de las eliminatorias. El martes 9 La Roja recibe a Uruguay en el Estadio Nacional.

