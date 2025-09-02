Una de las drásticas decisiones que deberá tomar Nicolás Córdova como entrenador de la Selección Chilena para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será el sucesor de Brayan Cortés en la portería titular.

Las opciones que posee el entrenador son tres. La experiencia de Lawrence Vigouroux, titular indiscutido en el Swansea del Championship inglés, la juventud de Vicente Reyes, hoy en la tercera división británica, o el resurgir de Thomas Gillier, quien ya suma minutos en la MLS.

Ante la consulta directa en conferencia de prensa sobre quién será el arquero titular de Chile en los duelos con Brasil y Uruguay, Córdova dejó cuál será el aspecto que tomará en cuenta para su elección y puso fecha para revelar la incógnita.

Nico Córdova y el nuevo arquero de la Selección

“Es verdad que ninguno de los tres ha jugado por la selección mayor, estamos vislumbrando quién puede ser, pero para nosotros el parámetro es uno sólo: rendimiento“, indicó el estratega para luego explicar cómo tomará esta decisión.

“Nosotros obviamente cuando uno hace una convocatoria tiene algún tipo de pensamiento o piensa qué podría armar en determinados contextos, pero es la cancha la que termina hablando y entregando titularidades“, agregó Córdova.

En esa línea, el DT de la Selección sostiene que “una de las maneras que tenemos de entrenar acá en la mayor y todas las categorías es que todos hacen todos los ejercicios. Evaluamos en base a eso. Hoy tocó la defensa, todos repitieron y pasaron, eso nos da el parámetro para equivocarnos lo menos posible”.

Sobre quién finalmente se hará cargo de la portería en la Roja, Córdova aclara que “mañana (miércoles) en la mañana ya vamos a decidir quién juega en el arco y el equipo“.

¿Cuál es el siguiente juego de La Roja?

El “Equipo de Todos” jugará por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 este jueves 4 de septiembre, cuando visite a Brasil en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro desde las 20:30 horas.

