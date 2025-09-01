El Superclásico quedó en el pasado, al menos para los jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile, donde luego de darse con todo en la cancha del estadio Monumental, ahora comparten en la selección chilena.

Todo porque comenzaron los trabajos en Juan Pinto Durán, con miras a las dos últimas fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026, donde Chile debe cerrar ante Brasil y Uruguay.

Sin opciones ni para el repechaje, es el técnico Nicolás Córdova quien lidera una selección que, esperan, que sea una renovación del equipo nacional para futuras competiciones.

En ese sentido, los jugadores albos y azules son protagonistas del equipo, donde se pudo ver a muchos compartiendo, luego del Superclásico que fue victoria para Colo Colo por 1-0 con gol de Vicente Pizarro.

Lucas Assadi, Vicente Pizarro y Javier Altamirano comparten en la Roja. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La Roja trabaja por las Eliminatorias con los jugadores del Superclásico

Fue la propia selección chilena quienes mostraron a los jugadores de Colo Colo y Universidad de Chile compartiendo en el entrenamiento en Juan Pinto Durán, ahora todos con la camiseta de la Roja.

Una situación habitual para los valores del equipo nacional, pero que toma una fuerza distinta a un día de triunfo albo en el Superclásico de la Liga de Primera 2025.

Se pudo ver al gran héroe de la jornada del domingo, Vicente Pizarro, compartiendo y conversando con Lucas Assadi, además de Javier Altamirano, todo de buena forma.

Tras el Superclásico los jugadores de Colo Colo y la U comparten en la Roja. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

