Selección Chilena

El jugador más caro del mercado en la nómina de Nicolás Córdova de la selección chilena

Felipe Loyola es el jugador que tiene la tasación más alta en este momento de toda la selección chilena que nominó Nicolás Córdova.

Por Felipe Escobillana

La selección chilena tiene un recambio importante
La selección chilena tiene un recambio importante

La selección chilena enfrentará a Brasil y Uruguay en el cierre de las eliminatorias con un elenco bastante renovado. No queda ningún jugador de la Generación Dorada, por lo que se empieza un nuevo proceso.

Nicolás Córdova así lo entendió. “Una de las cosas que llegamos a consenso es que finalmente el próximo evento oficial que tendrá la selección a nivel de competencia será en el 2027”, señaló en conferencia hace unos días.

“Creo que es súper importante empezar a trabajar desde ya en el plantel que va a poder competir en ese momento”, analizó por lo que sucederá, recién, en dos años más.

Bajo esa lógica es que hay mucho recambio. Pero, ¿cuál es el precio de mercado de estos jugadores? Están muy lejos de lo que alguna vez valían Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Claudio Bravo.

Felipe Loyola, el mayor precio de la selección chilena

Según el sitio especializado Transfermarkt, es Felipe Loyola, volante de Independiente, el jugador que tiene el mayor precio en toda la selección chilena. Está tasado en 9 millones de euros a sus 24 años.

Felipe Loyola es el precio más alto de la selección chilena

Felipe Loyola es el precio más alto de la selección chilena

Luego viene un jugador que ha subido su precio en los últimos años: Darío Osorio. El extremo del Midtjylland salió de la U por 5 millones de euros y ya vale 8 de la moneda europea.

Otro que juega en el fútbol europeo cierra el podio de los jugadores chilenos más caros. Se trata de Ben Brereton, reciente fichaje del Derby County, quien vale 7.5 millones de euros.

Un poco más atrás aparece Alexander Aravena, que ha perdido terreno en Gremio en el último tiempo. Con 22 años, el Monito está valorizado en 6 millones de euros.

