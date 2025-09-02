Alexis Sánchez es oficialmente jugador del Sevilla y su fichaje causó controversia en la hinchada. Es que el momento del jugador y su edad fueron tema y los fanáticos locales dedicaron burlescos memes contra el chileno.

Pese a eso, las redes sociales del club anunciaron con bombos y platillos la llegada del goleador histórico de la selección chilena. Y ahí, su primer día en Sevilla ya dio que hablar.

Es que este martes rápidamente llamó la atención de los fanáticos y los medios locales que Alexis no se vistió de corto ni apareció en los entrenamientos del equipo, aflorando sus últimas lesiones entre pasillos.

¿Por qué no entrenó Alexis en el Sevilla?

Desde el equipo de Gabriel Suazo explicaron la razón de por qué Alexis Sánchez no se entrenó con el equipo en la jornada tras haber firmado, descartando de lleno que fuera por una nueva lesión.

“Su baja en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios se debe a un tema burocrático, por lo que la afición sevillista no debe temer ninguna lesión del ariete”, avisó el medio local Diario de Sevilla.

Alexis Sánchez no llega en un buen momento al elenco español y bien lo retrata la prensa europea, recalcando su nula aparición en Udinese y previamente “en el Inter de Milán consiguió anotar cuatro dianas en 33 encuentros”.

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla aclaró que la llegada del tocopillano se da para “dar bastantes minutos y partidos en los que pueda participar y nos aporte lo que queremos”.

