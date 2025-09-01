Alexis Sánchez ya está en España para firmar por el Sevilla, aunque los hinchas del potente club hispano no están contentos con su arribo. ¿La razón? Su edad (36 años) y su nivel en la última campaña europea.

La poca continuidad en el Udinese y la selección chilena, además de las lesiones, tienen en jaque a los fanáticos sevillanos, quienes no perdonaron en redes sociales y barrieron con el chileno.

Con burlescos memes aludiendo a su edad, en España llenaron las redes sociales reclamando por el fichaje del Niño Maravilla, quien sigue firme en su deseo de seguir en Europa.

Los memes que lapidan a Alexis

Los hinchas del Sevilla no perdonaron el actual momento futbolístico de Alexis Sánchez y con furiosos memes hicieron sus descargos en redes sociales previo a la firma del chileno.

“Alexis Sánchez ha pasado el reconocimiento médico. El jugador ha sido revisado de la próstata y todo parece estar en perfecto estado“, posteó irónicamente uno de los sevillanos, en la red social X.

Por otra parte, otro usuario español bajo la cuenta Tío Paco aludió al chileno como “otro jubilado que viene a cobrar la pensión”, en lo que fue una constante en dicha plataforma.

Por su parte, la prensa hispana tampoco fue indiferente al arribo del tocopillano. El medio Estadio Deportivo lo tildó de “veterano futbolista chileno, con capacidad para jugar en los cuatro puestos ofensivos del once nervionense”.

Los otros memes contra el chileno:

