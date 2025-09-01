Es tendencia:
¡A lo rockstar! Destapan las primeras imágenes de Alexis Sánchez en Sevilla como refuerzo de lujo

El Niño Maravilla logró su esperado traspaso y en la prensa española avisan que deberá remar de atrás para ser titular.

Por Nelson Martinez

Alexis y otro salto en Europa.
© Getty ImagesAlexis y otro salto en Europa.

En menos de 24 horas, Alexis Sánchez sorprendió al mundo entero al dar inesperado salto en su carrera desde el Udinese al Sevilla. Y si habían dudas de su traspaso, el chileno ya arribó a España.

El Niño Maravilla pisó suelo sevillano y rápidamente se le vio junto al escudo del tradicional equipo hispano, donde ya milita su compatriota Gabriel Suazo, quien debutó en la pasada fecha.

Y como las noticias vuelan, los hinchas del archirrival del Betis de Manuel Pellegrini ya se pronunciaron por el fichaje estrella del chileno ante el video arribando a su tienda. Eso sí, no en muy buenos términos.

Así arribó Alexis a Sevilla

Con una ola de comentarios en las redes sociales del medio El Desmarque, Alexis Sánchez ya arribó a tierra hispana con un look veraniego y listo para estampar la firma en el equipo de Gabriel Suazo.

Según dice el citado medio, el tocopillano la tendrá difícil para ser titular, ya que “el atacante chileno llega, según fuentes cercanas al Sevilla, llega como ‘complemento para el ataque'”.

“Es por ello que desde el Sánchez-Pizjuán se trabaja en la contratación de un nuevo hombre ofensivo, sea para ocupar el puesto de ‘9’ cuando sea necesario o para cubrir la banda derecha, aunque tampoco se descarta que llegue un mediapunta y sea Rubén Vargas el que vuelva a su posición natural”, informaron.

Foto: Kiko Hurtado

Foto: Kiko Hurtado

Por ahora los hinchas del Sevilla no ven con buenos ojos el arribo de Alexis, dada su edad y el nivel en las últimas actuaciones con la selección chilena, ya que en Udinese no tuvo mayor acción.

