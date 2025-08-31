Es tendencia:
¡Bombazo! Avisan que Alexis está listo en un grande de Europa y jugará con un chileno

Según revelaron en el Viejo Continente, el Niño Maravilla logró el esperado traspaso en tradicional club español.

Por Nelson Martinez

Se acabó la teleserie chilena en el mercado de fichajes y Alexis Sánchez ya tiene equipo para seguir en Europa. Así lo avisaron desde España, donde esperan el arribo del tocopillano.

Sin la opción de seguir en Udinese, el Niño Maravilla seguía entrenando a la espera de fichar en nuevo club, lo que finalmente se concretó este domingo en suelo hispano.

Según avisó el medio AS, Alexis será jugador del Sevilla de España, club de los más grandes de La Liga, junto al Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Ahí, lo espera otro chileno.

Alexis se junta con un seleccionado nacional

Alexis Sánchez tiene todo avanzado para ser jugador del Sevilla de España, según avisan en dicho país. De firmar en las próximas horas, será compañero de Gabriel Suazo.

Si bien aún restan los acuerdos en materia salarial entre el tocopillano y el equipo español, el acuerdo parece inminente, aunque en redes sociales los hinchas no quedaron muy contentos dado el presente del Niño Maravilla.

Sumado a la información del medio AS, en e El Chiringuito TV revelaron que “Alexis Sánchez tiene acuerdo con el Sevilla FC para convertirse en su nuevo refuerzo”.

Contrato por una temporada, con opción a extender por un año más.
La operación está sujeta a que el club español concrete algunas salidas, lo que habilitaría la incorporación del delantero”, avisaron.

