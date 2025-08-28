Alexis Sánchez por ahora sigue en Udinese y si bien no pasa por su mejor momento, en Italia lo colocaron en el equipo ideal. Claro que no de los jugadores más destacados.

El tocopillano ha sido objeto de rumores durante todo el mercado europeo. Ha sonado más que “Color esperanza” de Diego Torres, pero sigue sin moverse de su actual club. De momento todo indica que se quedaría en Friuli, pese a que no es muy considerado.

El equipo ideal que lidera Alexis Sánchez

La situación de Alexis Sánchez es compleja. Viene de la peor temporada de su carrera, donde jamás pudo encontrar su mejor forma física y futbolística. Además, tampoco tuvo buena relación con el entrenador de Udinese, Kosta Runjaic.

Mientras el futuro de Sánchez todavía está en veremos, en Italia recibió un curioso halago. Resulta que el medio Sky Sport realizó un equipo ideal para este inicio de campeonato y Alexis Sánchez fue incluido en la oncena estelar. Claro que este es un cuadro bastante particular.

ver también Ni la plata ni fútbol: el verdadero obstáculo que complica la próxima decisión de Alexis

Sánchez está en el equipo ideal de los jugadores mayores de 35 años. Es decir, de los veteranos del fútbol italiano. Ahí comparte con leyendas como Yann Sommer, Luka Modric, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko y Pedro, entre otros.

El equipo completo es integrado por Sommer (Inter – 36 años); De Silvestri (Bologna – 37 años), Acerbi (Inter – 37 años), Darmian (Inter – 35 años); Pedro (Lazio – 38 años), Modric (Milan – 39 años), Mkhitaryan (Inter – 36 años), Vásquez (Cremonese – 36 años), Sánchez (Udinese – 36 años); Immobile (Bologna – 35 años) y Dzeko (Fiorentina – 39 años).

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Udinese. Imagen: Getty

El próximo partido de Udinese será este domingo 31 de agosto ante Inter de Milán, a las 14:45 horas, en condición de visita. Alexis Sánchez no fue considerado en el duelo anterior ante Hellas Verona que terminó 1-1 y difícilmente ante el Neroazzurro por Kosta Runjaic.