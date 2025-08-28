La Polla Chilena de Beneficencia realizará este jueves 28 de agosto un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5314, cuyo pozo acumulado será de $4.500 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto jueves 28 de agosto

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.500 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $120 millones

Recargado: $770 millones

Revancha: $410 millones

Desquite: $380 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5313

La Polla Chilena de Beneficencia informa que afortunadamente hay un ganador del Loto 6 aciertos con un monto de $326.403.790, te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

¿Cómo jugar Loto?