La Polla Chilena de Beneficencia realizará este domingo 24 de agosto un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5312, cuyo pozo acumulado será de $4.600 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 24 de agosto

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará este domingo cerca de las 21:40 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.600 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $320 millones

Recargado: $720 millones

Revancha: $380 millones

Desquite: $360 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

Resultados Loto 5311

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores del Loto 6 aciertos, pero de todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Números ganadores: 6, 22, 27, 29, 35, 38 y comodín 18.

¿Cómo jugar Loto?