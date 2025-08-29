Colo Colo tiene listo a su nuevo entrenador como reemplazado de Jorge Almirón: se trata del argentino Fernando Ortiz, el menos laureado de los nombres que aparecían como candidato a DT del Cacique.

Desde el estadio Monumental llegaron a acuerdo y mandaron los papeles a Argentina para que Ortiz firme su contrato con el Cacique. La idea es anunciarlo oficialmente este sábado en la previa del Superclásico, duelo que de tomas maneras dirigirán Hugo González y Luis Pérez.

En conversación con RedGol, el ex jugador de Colo Colo y otrora entrenador del Cacique, Ricardo Dabrowski, dejó claro desde ya que no tiene mucha confianza en lo que pueda hacer Fernando Ortiz, además de cuestionar el trabajo de Blanco y Negro.

“No me sorprende, lo hemos hablado, el nombre es lo de menos. Uno desea que le vaya bien a Colo Colo, pero la decisión hay que ver quién la tomó o por cuáles circunstancias. Pero no tiene sentido“, dijo Dabrowski.

Palo a Blanco y Negro por arribo del nuevo DT de Colo Colo

El oriundo de Lomas de Zamora, Argentina, sostiene que “indudablemente hay circunstancias y situaciones, pero el manejo en Colo Colo siempre ha sido una cuestión incierta, no hay una lógica de cómo se elige un entrenador. Yo pediría, más allá de quien sea, que le vaya bien por la gente y por Colo colo, por todo lo que implica“.

Dabrowski no entiende la elección del nuevo DT de Colo Colo.

De todas formas, el multicampeón con Colo Colo como jugador deja un margen para sorprenderse con Ortiz: “en el fútbol, todo lo que se habla, si después el equipo gana, no importa. Igual puede llegar un entrenador con todos los pergaminos y le puede ir mal”.

Dabrowski sentencia que “después si los resultados no se dan vendrán las críticas. Todo va de la mano con los resultados. Si se pierde está todo mal y si se gana está todo bien. Punto”.

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 22 de la Liga de Primera.

