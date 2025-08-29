Es tendencia:
Colo Colo

Salió humo blanco en la Ruca: Fernando Ortiz será el nuevo entrenador de Colo Colo

La dirigencia alba ya le envió la propuesta formal para que sea el nuevo entrenador, que será anunciada en la jornada del sábado.

Por Cristián Fajardo C.

El argentino Fernando Ortiz será el DT de Colo Colo.
Colo Colo dio el gran paso para poder cerrar el acuerdo con su nuevo entrenador, tras la polémica salida de Jorge Almirón desde la banca alba en el estadio Monumental.

Luego de días de negociaciones y reuniones con varios candidatos, aseguran que la dirigencia de Blanco y Negro ya se decidió por el nombre y en breve le mandarán el contrato.

Su nombre es Fernando Ortiz, uno de los desconocidos nombres que manejaban dentro de la mesa de dirigentes, pero donde ya se ha llegado a un acuerdo en la interna para ir por su nombre, hasta diciembre de 2026.

Así lo confirmó el periodista Cristián Alvarado, en radio ADN, quien deja en claro que durante la tarde van a hacer llegar la oferta formal, pero que está todo aprobado.

Fernando Ortiz debe responder el sábado la propuesta de Colo Colo hasta diciembre de 2026.. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images)

¿Cuándo anuncian a Fernando Ortiz en Colo Colo?

Hasta Argentina harán llegar toda la documentación desde Colo Colo para cerrar como nuevo entrenador a Fernando Ortiz, quien se transformará en nuevo líder del camarín albo.

“La información que manejo por el nuevo técnico de Colo Colo que en los próximos minutos se le hace llegar la oferta formar a Fernando Ortiz, donde se verán las condiciones y mañana será aprobado y el nuevo técnico de Colo Colo será el argentino”, comentó Alvarado.

En ese sentido, asegura que falta saber cuándo arribará al país y si estará en el Superclásico para ver a sus jugadores, pero que el anuncio se hará en la jornada del sábado.

“Esta jornas tuvo comunicación directa con Daniel Morón, fue hace algunas horas esta charla con la gerencia deportiva, esto será ratificado pasado el mediodía tras el directorio”, explicó.

