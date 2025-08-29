Especialista cuenta toda la verdad sobre Fernando Ortiz, el casi DT de Colo Colo: “Yo creo que…”

Cero títulos. Con ese palmarés llega el entrenador Fernando Ortiz a Colo Colo, quien este mismo sábado puede ser anunciado como el reemplazante de Jorge Almirón en el cuadro albo.

El candidato número 1 de Blanco y Negro para llegar a la banca del Cacique era Gustavo Quinteros, sin embargo, el argentino nacionalizado boliviano se bajó de la carrera y el Tano emergió como Plan B.

Fernando Ortiz dirigió en Paraguay y México. Su última estadía la tuvo en Santos Laguna, club del cual es ídolo Rodrigo Pony Ruiz, quien conversó con RedGol para analizar las condiciones del Tano, que está casi listo en Colo Colo.

Rodrigo Pony Ruiz aprueba la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

Rodrigo, tú conoces mejor que nadie a Tano Ortiz por tu ligazón con Santos. ¿Crees que es un técnico capacitado para Colo Colo?

Yo creo que obviamente está capacitado. Lamentablemente la etapa que le tocó vivir acá en Santos hace unos pocos meses, no fue quizá la mejor y obviamente tanto los medios como los hinchas van a dar esa referencia más cercana. Y en ese aspecto no fueron los resultados que esperaba él, yo creo, ni el club tampoco.

Pero no le fue mal en América y Monterrey, pese a no ganar título.

Cuando estuvo en América y Monterrey, sí calificó a liguillas, tenía planteles bastante competitivos y ahí no le fue mal. Entonces yo creo que está capacitado, yo creo que tranquilamente lo está. Entonces yo creo que es un buen candidato para Colo Colo, pero bueno, hay que ver lo que busca la dirigencia.

Rodrigo Pony Ruiz es uno de los mayores ídolos de Santos Laguna.

¿Cómo juegan los equipos de Ortiz?

De esquemas no podría hablar, pero sí te puedo decir que sus equipos son ofensivos, van para adelante. Podríamos decir que juegan bien.

¿Entonces crees que se va a adaptar a Colo Colo que siempre sus hinchas piden un fútbol ofensivo?

Cualquier equipo grande tiene que jugar de manera ofensiva, entonces en ese sentido no creo que tenga inconvenientes, ya conoce esa exigencia, ya lo vivió, porque le tocó dirigir a América y Monterrey, que son equipo muy importantes acá.

