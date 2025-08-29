Colo Colo vive horas cruciales, porque el directorio de Blanco y Negro está próximo a definir a su nuevo entrenador, justo antes del Superclásico ante Universidad de Chile.

El directorio que preside Aníbal Mosa tendrá una reunión extraordinaria este sábado para elegir a su nuevo DT, y todo apunta a que el escogido será el desconocido argentino Fernando Ortiz.

El técnico transandino se metió por los palos para ser el estratega del Cacique tras la negativa de Gustavo Quinteros, quien era el candidato número 1, pero como no aceptó la propuesta alba pensando en el Tano como Plan B.

El hombre detrás de la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo

Blanco y Negro va a anunciar este sábado al reemplazante de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo, y de no mediar sorpresas, el nuevo DT albo será Fernando Ortiz.

El Tano, con pasado en el fútbol paraguayo y mexicano, no llegó solo a estar a un paso de firmar por el campeón chileno, puesto que hay un gran promotor para su arribo a la Liga de Primera.

Fernando Ortiz no ha ganado ningún título como DT. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

El impulsor de la contratación de Fernando Ortiz en Colo Colo es el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, ya que según dio a conocer El Mercurio fue el ex arquero quien instaló su nombre en el directorio y señaló que es el indicado.

El Loro quedó maravillado con el fútbol físico y ofensivo que intenta hacer Ortiz con sus equipos, por eso pujó para que fuera el nuevo DT albo.

Este sábado se define todo, pero en el Monumental ya se rumorea que Fernando Ortiz va caminando para Pedrero…

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.