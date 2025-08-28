Colo Colo tendrá este fin de semana a su nuevo técnico, al menos esa es la promesa que han hecho desde Blanco y Negro a sus hinchas, tras la salida de Jorge Almirón.

Cuando queden menos de 24 horas para el Superclásico ante Universidad de Chile, solo uno de la lista de candidatos que postulan a ser el nuevo técnico albo recibirá la buena noticia.

Entre ellos se encuentra uno que, hasta ahora, se perfila como el principal favorito para los regentes del club colocolino. A la espera de quién gane la carrera, sale a la luz una entrevista donde el mismo deja en claro su forma de trabajar.

ver también Pese a no tener ningún título: Lo que hizo Fernando Ortiz para conquistar a la dirigencia de Colo Colo

El método de trabajo del favorito para ser DT en Colo Colo

Se trata de Fernando Ortiz, de 47 años, y que viene de una serie de malos resultados en el Santos Laguna de la Liga MX. Pero, en dicho país también dirigió el Club América como también el Monterrey.

ver también El tenso cruce que animó el principal candidato a DT de Colo Colo y Nicolás Larcamón el 2023

En conversación con la cadena Telemundo, habló en profundidad sobre la forma de trabajar, como también de hacerse cargo de un equipo. Lo primero que llama la atención de la entrevista con Carlos Hermosillo es el horario en que llega al club.

A mediados de 2023, Ortiz detallaba que llegaba a las instalaciones del América a las 5:30 de la mañana. A la vez, también mencionaba el trabajo con los jugadores jóvenes.

Publicidad

Publicidad

“Yo también soy de la idea esa (de jugar con jóvenes). Si un entrenador tiene el conocimiento diario de los jóvenes, que es la materia prima de una institución y luego tener la posibilidad de dirigir en el primer equipo, creo que se gana mucho terreno“, señaló a Telemundo.

Fernando Ortiz corre con la ventaja para ser el nuevo DT de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Además, puntualiza que no es solo en su entonces paso por las Águilas, “sino en todos los clubes creo que es muy importante que el entrenador de Primera División sepa con que jugador contar desde Fuerzas Básicas (juveniles)“.

Publicidad

Publicidad

“La relación de jugador con el técnico tiene que estar a diario”

Otro de los puntos en la conversación de Ortiz, el candidato número uno para ser DT en Colo Colo, con Hermosillo fue la relación entre el técnico con el jugador, y viceversa.

“Toda Carlos, todas. La relación de jugador con el técnico tiene que estar a diario. A diario porque el técnico saca lo mejor del jugador, no solo en lo deportivo, sino en lo ser humano”, comentó.

ver también Jugó en Colo Colo, es agente y tiene a su DT favorito para reemplazar a Almirón: “Tiene ADN albo”

“Yo creo que la relación del jugador hacia el entrenador tiene que hablar hasta lo que le gusta comer en la mañana. ¿Por qué? Porque así esa relación lleva a un vínculo de familia”, agregó Ortiz.

Publicidad

Publicidad

“Después si el jugador se confunde a la hora de tomar una decisión que el entrenador tiene que tomar, la decisión es un problema del jugador. Es parte dé, porque lamentablemente el entrenador tiene que decidir sobre once que él esté convencido. Si el jugador después decide que a lo mejor confundir las cosas, le tiene que volver a explicar al entrenador”, recalcó en la conversación.

ver también Jugó en Colo Colo, fue figura en un Mundial y analiza al nuevo DT del Cacique: “Le puede dar un…”

Finalmente, recalca que “la relación tiene que estar siempre Carlos, no puedes tener una distancia con el jugador sin saber qué le gusta. Si tú me preguntas algo del jugador mío, yo te voy a saber que le gusta tomar a la mañana, que le gusta tomar a la tarde. Ese es Fernando Ortiz”.

Publicidad

Publicidad

“La verdad es que estoy muy bien Carlos, estoy muy bien, desde el momento que llego 5:30 de la mañana hasta las dos de la tarde que me voy, el club te da todas las posibilidades para que puedas trabajar tranquilo. Esa es la realidad. – ¿Llegas a la 5:30? – Sí, pero me encanta, cinco y cuarto estoy acá”, cerró.

¿Cuándo el Cacique conocerá su nuevo técnico tras Jorge Almirón?

De acuerdo a las palabras de la directiva de Blanco y Negro, en Colo Colo esperan tener listo al sucesor de Jorge Almirón este sábado 30 de agosto, cuando queden menos de 24 horas para el Superclásico en el Estadio Monumental ante Universidad de Chile.