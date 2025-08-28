Es tendencia:
El tenso cruce que animó el principal candidato a DT de Colo Colo y Nicolás Larcamón el 2023

La trifulca ocurrió en 2023 en un partido entre León y América y terminó con los dos técnicos expulsados.

Por Franco Abatte

Fernando Ortiz casi deja sin camisa al ex Huachipato, Nicolás Larcamón.

A esta hora el principal candidato a nuevo director técnico de Colo Colo es Fernando “Tano” Ortiz, director técnico argentino con pasado por grandes clubes del fútbol mexicano como América, Monterrey y recientemente en San Laguna.

El DT de 47 años le estaría ganando a esta hora la elección a otros candidatos como el “Tata” Martino o “Vitamina” Sánchez y su llegada a Macul sería inminente. Si bien Ortiz no es tan conocido en Chile, su figura no es tan desconocida para algunos de los protagonistas históricos.

Pese a no tener ningún título: Lo que hizo Fernando Ortiz para conquistar a la dirigencia de Colo Colo

Por ejemplo, Ortiz dirigió a Diego Valdés y a Igor Lichnovsky en el América, experiencia donde vivió una llamativa situación con otro viejo conocido del futbol nacional, Nicolás Larcamón, ex DT de clubes como Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón antes del cruce que los enfrentó. (Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

El polémico cruce que vivió Fernando Ortiz con Nicolás Larcamón:

Era 1 de abril del 2023, cuando se enfrentaron por el Clausura mexicano el América del entonces DT, Fernando Ortiz, y el León de Nicolás Larcamón, duelo que terminó con empate a dos goles –uno de ellos de Diego Valdés-, pero que dio la vuelta al mundo por una dura pelea que enfrentó a ambos técnicos.

Los ánimos estaban caldeados, pero todo se escapó de las manos en el minuto 70, cuando ambos DTs argentinos se encararon y casi llegaron a los golpes. En ese momento, Ortiz agarró a Larcamón de la camiseta y tras un duro forcejeo entre ambos, el principal candidato a DT albo le terminó rompiendo la camiseta a la altura del pectoral al ex acerero.

El árbitro del encuentro finalmente decidió la expulsión de ambos técnicos de la cancha y Larcamón debió abandonar la cancha con la camiseta visiblemente rota.

La imagen de Larcamón con la polera rota dio la vuelta al mundo. (Foto: ESPN Deportes.)

La imagen dio vuelta al mundo y finalmente, ambos directores técnicos fueron suspendidos dos jornadas por estos actos, mientras que la camiseta de Larcamón se convirtió en un “fenómeno”, llegando incluso a producirse la venta de réplicas de esta.

La polera de Larcamón se convirtió en un fenómeno en México. (Foto: Trancestore)

