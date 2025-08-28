A pesar que hace unos días se pensaba que la elección del nuevo entrenador de Colo Colo a estas alturas iba a estar más o menos lista, la realidad es que la búsqueda se está alargando un poco más de la cuenta en el Monumental.

Ya caída de manera casi definitiva la opción de que Gustavo Quinteros vuelva al club, es el nombre del argentino Fernando Ortiz el que más fuerza está tomando para ser el reemplazante definitivo de Jorge Almirón.

Pese a su notable falta de palmarés como entrenador (nunca ha sido campeón), la dirigencia de Blanco y Negro quedó muy conforme con lo que presentó Ortiz en su entrevista formal para quedarse con el cargo.

ver también La declaración del DT principal candidato a Colo Colo gracias a Bruno Barticciotto: “Siempre cuido…”

Lo que hizo Ortiz para conquistar a la dirigencia de Colo Colo

Según información entregada por el sitio DaleAlbo, al directorio de Blanco y Negro le gustó la forma de trabajo de Ortiz y su propuesta de juego. Esta consta de un fútbol ofensivo, con mucha importancia a la condición física de los futbolistas.

Justamente este punto ha sido una de las grandes críticas al plantel en este 2025. Por lo mismo, con la idea de esta opción se piensa en remecer un poco las cosas y así salvar los muebles en una temporada que ha sido lamentable.

Fernando Ortiz es candidato en Colo Colo luego de un pésimo paso por el Santos Laguna. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

El propio Aníbal Mosa se refirió a este punto, afirmando que “lo que pasa es que tú tienes que ver no solamente la última campaña de los técnicos, hay que ver el desarrollo que tuvieron anteriormente. Los técnicos que se propusieron tienen todos pergaminos. Hay que esperar al sábado”.

Cabe recordar que la última experiencia de Fernando Ortiz como entrenador fue en el Santos Laguna de México, donde apenas logró dos triunfos en 17 compromisos. Esta pésima campaña llegó justo después de dos aceptables pasos por América y Monterrey.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo partido del Popular será este domingo 31 de agosto cuando enfrenten desde las 15:00 horas a Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad