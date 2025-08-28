Colo Colo está trabajando con todo para volver al triunfo en el Superclásico, pero con la cabeza puesta también en otro lado. En las últimas horas el Cacique ha avanzando en la búsqueda de su nuevo técnico, donde ya tiene a los últimos candidatos.

Después de las reuniones que hubo este miércoles, en el Estadio Monumental quedaron cinco carpetas para la decisión final. Y si bien desde el club avisaron que la idea es tenerlo antes del duelo con la U de Chile para que el plantel tenga tranquilidad, lo cierto es que los jugadores optan por la distancia.

Este jueves se llevó a cabo la conferencia de capitanes en la que participó Vicente Pizarro. Ahí el volante dejó muy clara la postura del camarín albo, donde no se meterán y sólo tendrán sus ojos puestos en volver a los abrazos.

Colo Colo no se preocupa de quien llegue como nuevo técnico

Pese a que la dirigencia quiere darles la noticia antes del Superclásico, lo cierto es que el plantel de Colo Colo hace oídos sordos a la elección del nuevo técnico. Vicente Pizarro habló en conferencia de prensa y fue categórico sobre lo que piensan en el camarín.

El plantel de Colo Colo toma distancia de la elección del nuevo técnico. Foto: Photosport.

“Creo que estamos a la espera de que llegue cualquier técnico. Han sonado nombres, pero estamos enfocados en el partido. Esta semana es especial, ya tendremos tiempo de pensar en esas cosas“, señaló el volante albo.

De hecho, Vicente Pizarro remarcó que la mira no debe salir de la U. “El foco hoy es 100% ahí, el equipo entrena bien, se prepara de la mejor forma. Los dirigentes verán el tema del entrenador, nosotros sólo tenemos que pensar en el partido“.

Gustavo Quinteros es uno de los nombres que ha sonado y a Vicente Pizarro le trae importantes recuerdos. “A Gustavo lo conozco, me hizo debutar, me hizo cumplir mis primeros pasos. Más que eso no puedo decir, los dirigentes estarán viendo el tema“.

“A mí me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer mucho y esperemos que la dirigencia llegue a un acuerdo con quien sea para tener un proyecto y las cosas claras para lo que viene. El foco principal es el día del partido“, sentenció.

Durante esta jornada se ha conocido que Gustavo Quinteros está quedando afuera de la banca y es otro nombre el que toma la delantera. Eso sí, todo se aclarará el sábado cuando se comunique la decisión oficial.

Colo Colo vive horas claves para la elección de su nuevo técnico. El Cacique espera dejar todo listo antes del Superclásico y que así quien se ponga el buzo lo haga la otra semana para trabajar de inmediato en salir de la crisis.

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro esta temporada?

Previo al Superclásico, Vicente Pizarro ha logrado disputar 30 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.177 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Vicente Pizarro y Colo Colo por ahora sólo piensan en lo que será el Superclásico del fútbol chileno. El Cacique recibe a la U en el Estadio Monumental el domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas.