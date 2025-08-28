Mientras sigue buscando a su nuevo técnico, Colo Colo trabaja con todo para lo que será el Superclásico ante la U de Chile este fin de semana. El Cacique recibe al Bulla en un duelo clave para recuperar terreno en la Liga de Primera.

Sin embargo, este miércoles causó mucha sorpresa en los hinchas la formación que preparan Hugo González y Luis Pérez. En ella, además de algunos movimientos y regresos, llamó la atención la ausencia de una figura: Francisco Marchant.

El joven delantero, que irrumpió con todo y se ha ganado su lugar, no estuvo en el entrenamiento y encendió alarmas. Sin embargo, hay una explicación para su ausencia tanto de la práctica como del once estelar del Cacique.

Francisco Marchant más afuera que dentro del equipo titular de Colo Colo para el Superclásico

La ausencia de Francisco Marchant en la formación titular que prepara Colo Colo para el Superclásico dejó a varios hinchas preocupados. La figura en la presente temporada ya se había perdido el de la primera rueda por decisión de Jorge Almirón, por lo que extrañó mucho que otra vez quedara al margen.

Francisco Marchant preocupó a los hinchas de Colo Colo al no aparecer en la formación titular para el Superclásico con la U. Foto: Photosport.

El once que paró la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez no consideraba al canterano. Esta sería, por ahora, con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Arturo Vidal en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Leandro Hernández en la delantera.

¿Pero entonces qué pasó con Francisco Marchant? Para tranquilidad de los hinchas, su ausencia de la formación de Colo Colo sólo se debe a que no está en el Estadio Monumental, sino que con la selección chilena en un microciclo de cara al Mundial Sub 20.

Según explicó el periodista Edson Figueroa en Dale Albo AM, es este el motivo por el que estaría tomando su lugar Leandro Hernández. De hecho, no es el único que se ha perdido las prácticas ya que Nicolás Suárez también está con la Roja.

Se espera que este viernes los jugadores sean liberados del microciclo y así puedan volver a sus clubes. Con ello, en el Estadio Monumental esperan ver si es que se mete en el final o si finalmente deberá esperar su oportunidad en la banca.

Francisco Marchant ha sido una de las figuras que ha tenido Colo Colo en un año para el olvido. El canterano ilusiona a los hinchas con su nivel y está llamado a demostrar en el Superclásico ante la U que tiene con qué ser un aporte en instancias claves.

¿Cuáles son los números de Francisco Marchant esta temporada?

Previo al Superclásico, Francisco Marchant ha logrado disputar un total de 14 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 1 gol, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 623 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Francisco Marchant espera sumarse a Colo Colo para afinar los últimos detalles para el Superclásico ante la U. El Cacique recibe al Romántico Viajero en el Estadio Monumental este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas.

