Colo Colo espera por un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón, con Gustavo Quinteros con la ventaja. Al mismo tiempo, el plantel albo ya entrena pensando en el Superclásico.

En ese sentido, la dupla de Luis Pérez y Hugo González se enfocan en el duelo ante Universidad de Chile, que está programado para este domingo a las 15:00 hrs.

Los albos dan vuelta la página tras el pobre empate ante Palestino y volver a los triunfos en un partido clásico, del que no conocen el triunfo durante esta temporada.

¿Con cambios? La formación que trabaja Colo Colo para el Superclásico

Según reporta Cacique Pasión, en el entrenamiento de este miércoles se dieron varias sorpresas en la probable formación, de la que aún quedan algunos días para tener la definitiva.

Respecto a la oncena que empató con Palestino, tanto en el arco como en la defensa se mantiene tal cual. Es decir, con Fernando De Paul en el pórtico, junto a Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg.

En el mediocampo, hay un cambio. El medio antes citado detalla que Claudio Aquino sale de la oncena estelar para dar paso a Arturo Vidal, que vuelve a estar disponible tras su fecha de suspensión.

Mientras que en delantera se da otro cambio. Francisco Marchant está en el microciclo de la Roja Sub 20, por lo que da paso a Leandro Hernández, que asoma en la titularidad. Eso si, Marcos Bolados fue su reemplazo en algunos pasajes del entrenamiento.

Así, la más probable formación de Colo Colo que entrega Cacique Pasión será con: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal; Lucas Cepeda, Leandro Hernández y Javier Correa.

¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno?

Colo Colo recibe a Universidad de Chile por un nuevo Superclásico del fútbol chileno este domingo 31 de agosto, a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera.