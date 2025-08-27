Universidad de Chile se mentaliza, junto a su defensa ante Conmebol por la Copa Sudamericana, en el Superclásico ante Colo Colo. Cristopher Toselli sería una de las sorpresas en la formación de Gustavo Álvarez.

Y es que Gabriel Castellón se lesionó en el duelo ante Independiente en Avellaneda, encendiendo las alarmas en el Centro Deportivo Azul, y donde el ex UC asoma como carta.

Lo cierto es que el portero ya se ha enfrentado al Cacique en varias ocasiones dejando números que ilusionan a los hinchas azules este domingo en Macul.

El notable desempeño de Cristopher Toselli que ilusiona en la U

El partido ante Colo Colo en el Estadio Monumental de este fin de semana será el número 22 que tendrá a Cristopher Toselli como portero rival.

Cabe destacar que el también portero que fue tercer lugar del Mundial Sub 20 de Canadá 2008, llega al primer equipo de Universidad Católica de la mano de Jorge Pellicer en el 2006.

De ahí ha enfrentado a los albos no solo en torneos nacionales, tanto en formatos cortos como largos, también en una Supercopa y Copa Chile, como también recientemente con los azules en 2023.

En el balance de 21 partidos jugados hasta ahora, Toselli ha ganado en ocho ocasiones, empatando en seis y cayendo en siete ocasiones. De hecho, tiene 31 goles en contra y en cuatro encuentros terminó con arco invicto.

Cristopher Toselli durante el partido ante Magallanes por la Copa Chile. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Números que, sin duda, pueden ilusionar a los hinchas de Universidad de Chile si consideramos, además, su último partido ante los albos con la camiseta azul.

Para el Campeonato Nacional de 2023, el ex Palestino fue titular en el empate 1-1 que se disputó en el estadio Santa Laura con anotaciones de Ignacio Tapia y Leandro Benegas, respectivamente.

¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno por la Liga de Primera?

Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo por la Liga de Primera este domingo 31 de agosto, a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental. Todo indica que Cristopher Toselli será titular en los azules.

