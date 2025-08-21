En medio de toda la barbarie que se generó en las tribunas y las afueras del Estadio Libertadores de América, donde sus hinchas sufrieron la violencia de la barra brava de Independiente y la Policía Federal, Universidad de Chile sumó un grave problema deportivo.

En la previa al duelo de vuelta por octavos de final en Copa Sudamericana, el equipo de Gustavo Álvarez sufrió la ausencia del volante Israel Poblete, a causa de un “desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda“, que lo tendrá de baja por tres semanas.

Pues bien, en el encuentro entre Independiente con la U en Avellaneda hubo otro futbolista que debió salir durante el entretiempo y no vio en cancha los pocos minutos que se pudieron jugar del encuentro, lo que siembra la interrogante para el Superclásico de fin de mes ante Colo Colo.

ver también Periodista chileno habló con Conmebol y adelanta penas del infierno para la U e Independiente

U de Chile en riesgo de sumar baja para Superclásico

En el descanso del duelo en Avellaneda hubo dos futbolistas azules que salieron de la cancha, como el volante Matías Sepúlveda, por el que entró el argentino Felipe Salomoni, y el arquero Gabriel Castellón quien dejó su lugar a Cristopher Toselli.

Una modificación que llamó poderosamente la atención entre los hinchas de la U, pero que tiene una explicación. El meta porteño sufrió una molestia física de consideración, la cual se evaluará en las próximas horas para saber si podrá estar a disposición.

Si esta lesión deriva finalmente en un desgarro, Castellón se perderá los próximos dos encuentros de los azules antes del receso por el Mundial Sub 20, el de este domingo ante Everton en el Estadio Nacional, y ante Colo Colo el 31 de agosto en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Castellón en riesgo de ser baja en U de Chile para Superclásico (Photosport)

Los números de Gabriel Castellón en 2025

Entre torneos locales e internacionales, el surgido en Santiago Wanderers disputó 2.610 minutos en cancha durante 29 encuentros, en los cuales recibió 28 goles en contra y entregó su valla invicta en 10 ocasiones. Además tiene una tarjeta amarilla.

¿Cuál es el próximo juego de los azules?

Por la fecha 21 en Liga de Primera, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 24 de agosto, cuando a partir de las 15:00 horas reciba en el Estadio Nacional al Everton de Viña del Mar.

Publicidad