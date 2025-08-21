Los coletazos de la verdadera masacre que se vivió en el Libertadores de América siguen. Universidad de Chile comenzó con su regreso al país tras la noche del terror que se vivió ante Independiente, tratando de mentalizarse en su próximo partido ante Everton por el torneo local.

Sin embargo, el retorno a suelo chileno vino de la mano con una grave denuncia, porque tal y como se vio en los momentos más duros de la masacre que sufrió la fanaticada azul, la policía argentina brilló por su ausencia.

Esto lo decimos porque durante esta mañana el plantel y cuerpo técnico de la U se retiró del Hotel Intercontinental para iniciar su vuelta a Santiago. No obstante, lo hicieron con una desagradable sorpresa.

La denuncia de la U el días después de la masacre en Avellaneda

Resulta que la delegación azul no contó con ningún tipo de escolta policial para poder irse rumbo al aeropuerto. Esto es una medida que exige la Conmebol en su reglamento, sobre todo si consideramos el caos que se vivió horas antes.

Así las cosas, la U se tuvo que ir al aeropuerto sin ningún tipo de seguridad tras todo lo acontecido en el Estadio Libertadores de América. Un hecho lamentable que pudo exponer a los jugadores azules a más situaciones desagradables al otro lado de la cordillera.

Universidad de Chile volverá a jugar por el torneo local este domingo ante Everton. | Foto: Photosport.

En lo deportivo hay que recordar que con el partido cancelado ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que concretará el resultado de la brega, y con ello, de este cruce de Copa Sudamericana 2025.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Everton este domingo 24 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.