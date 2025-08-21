Una nueva noche trágica en el fútbol de la Conmebol, porque el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado.

Graves incidentes se produjeron en las tribunas del estadio Libertadores de América, porque hubo enfrentamientos entre los hinchas argentinos y chilenos, lo que impidió el normal desarrollo del partido, que estaba 1-1 en el inicio del segundo tiempo.

En el recinto de Avellaneda hubo graves sucesos, lo cual fue analizado por el máximo dirigente del fútbol mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El comunicado oficial de Gianni Infantino tras los incidentes en la Copa Sudamericana

El mandamás del organismo con sede en Suiza alzó la voz tras las tristes escenas que nos dejó el partido por la Copa Sudamericana.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, partió diciendo el comunicado oficial.

El mensaje de Infantino.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, agregó.

Por último, Gianni Infantino habló de castigos: “desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos“.