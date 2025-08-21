La visita de Universidad de Chile a Independiente por la Copa Sudamericana terminó en tragedia, con varios hinchas chilenos heridos y decenas de detenidos.

Entre la información oficial y la cobertura mediática, un tuit de un hincha de Vélez Sarsfield resumió en pocas palabras la falla crítica del operativo.

La imagen que evidencia el problema con la visita de la U a Independiente

“Así recibió Vélez a los últimos visitantes. Misma configuración (visitantes arriba), pero con redes, distancia y personal. Evidentemente hoy no hubo ninguna voluntad de hacer las cosas bien en la cancha de Independiente”, publicó el hincha.

En la imagen compartida, se ve cómo los visitantes están contenidos de manera ordenada: las barras separadas, redes de protección instaladas y personal de seguridad presente, todo en calma.

Con su publicación, el hincha apuntó directamente a la falta de planificación. “Acá hubo mala planificación de gente experta en ‘seguridad’ que nada tiene que ver con que seas hincha de un club u otro”, dijo después.

La publicación comparaba la disposición de los visitantes en otro estadio con la caótica situación que enfrentó la U de Chile, dejando al descubierto la vulnerabilidad de los hinchas durante el partido.

Lo que pasó en el estadio de Independiente

Cabe recordar que el partido fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, tras la escalada de violencia en las tribunas.

A pesar de la supuesta presencia de 650 policías y 150 agentes de seguridad privada, los incidentes no fueron contenidos, y muchos efectivos permanecieron fuera de la cancha, lejos de los enfrentamientos más críticos.

La Conmebol canceló finalmente el encuentro por “falta de garantías de seguridad”.

La U de Chile y sus hinchas afectados

Hasta el momento se reportan 19 hinchas de la U heridos, dos de ellos en estado grave y 97 detenidos.

La delegación del club y la Embajada de Chile en Argentina se movilizaron para garantizar asistencia y seguridad a los afectados, mientras la comunidad deportiva y los hinchas siguen indignados por el descontrol que se evidenció en Avellaneda.