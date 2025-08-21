La traumática situación ocurrida este miércoles en Avellaneda entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente sigue trayendo coletazos. Ahora fue el turno de un análisis de un destacado periodista argentino del Diario Clarín, Daniel Avellaneda, quien utilizó la ex plataforma del pajarito para hacer un profundo análisis de la situación.

El comunicador fue relatando minuto a minuto lo ocurrido a través de su cuenta de X (@Davellaneda77). Si bien en un comienzo “pidió los puntos a Independiente”, más tarde apuntó sus críticas hacia la hinchada del Rojo y, sobre todo, hacia la inacción de la policía argentina y la deficiente planificación del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , quien -a su juicio- podría haber evitado la situación.

“La Policía tenía que agarrar a los barras chilenos que rompieron todo, darles un palazo, meterlos en un camión de culata y deportarlos” comenzó diciendo, no obstante, agregó: “Por el contrario, permitieron que los barras de #Independiente fueran a “poner orden” . Javier Alonso, ministro de Inseguridad de la PBA, es el único cachivache. 800 efectivos tenía el operativo”.

El análisis del periodista no se quedó ahí y luego apuntó con todo contra el presidente de Independiente, tras sus polémicas declaraciones a TyC Sports, donde solicitaba la victoria y un castigo a la U: “El tipo lo único que le importaba anoche es que sancionen al equipo chileno. El presidente Grindetti -también el vice Montaña, que trabaja para la PBA- deberían explicar cómo fue posible que la barra de #Independiente pudiera cruzar sin problemas de tribuna a tribuna para cazar chilenos” añadió.

Para cerrar y tras hacer un recuento de la tragedia, indicando el número de chilenos detenidos “por resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños” además de los 7 hospitalizados, el comunicador volvió a cargar contra la inacción policial y en esta pasada agregó a CONMEBOL a la ecuación, indicando que: “APreViDe (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) responsabiliza a la Conmebol porque no quiso suspender el partido cuando comenzaron los incidentes. La Policía no actuó como correspondía, nunca ingresó a restablecer el orden en la tribuna visitante”.

