Copa Sudamericana

El crudo análisis de periodista argentino tras la tragedia de Avellaneda

El periodista, Daniel Avellaneda, del Diario Clarín, hizo un comentario a través de X de la tragedia y cómo esta se pudo haber "evitado".

Por Franco Abatte

Periodista trasandino hizo un crudo análisis de lo sucedido en el Libertadores de América.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTPeriodista trasandino hizo un crudo análisis de lo sucedido en el Libertadores de América.

La traumática situación ocurrida este miércoles en Avellaneda entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente sigue trayendo coletazos. Ahora fue el turno de un análisis de un destacado periodista argentino del Diario Clarín, Daniel Avellaneda, quien utilizó la ex plataforma del pajarito para hacer un profundo análisis de la situación.

El comunicador fue relatando minuto a minuto lo ocurrido a través de su cuenta de X (@Davellaneda77). Si bien en un comienzo “pidió los puntos a Independiente”, más tarde apuntó sus críticas hacia la hinchada del Rojo y, sobre todo, hacia la inacción de la policía argentina y la deficiente planificación del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien -a su juicio- podría haber evitado la situación.

Oficial de seguridad de Conmebol para Independiente-U es el mismo de la tragedia de Macul

Oficial de seguridad de Conmebol para Independiente-U es el mismo de la tragedia de Macul

“La Policía tenía que agarrar a los barras chilenos que rompieron todo, darles un palazo, meterlos en un camión de culata y deportarlos” comenzó diciendo, no obstante, agregó: “Por el contrario, permitieron que los barras de #Independiente fueran a “poner orden”. Javier Alonso, ministro de Inseguridad de la PBA, es el único cachivache. 800 efectivos tenía el operativo”.

Tweet placeholder

El análisis del periodista no se quedó ahí y luego apuntó con todo contra el presidente de Independiente, tras sus polémicas declaraciones a TyC Sports, donde solicitaba la victoria y un castigo a la U: “El tipo lo único que le importaba anoche es que sancionen al equipo chileno. El presidente Grindetti -también el vice Montaña, que trabaja para la PBA- deberían explicar cómo fue posible que la barra de #Independiente pudiera cruzar sin problemas de tribuna a tribuna para cazar chilenos” añadió.

Para cerrar y tras hacer un recuento de la tragedia, indicando el número de chilenos detenidos “por resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños” además de los 7 hospitalizados, el comunicador volvió a cargar contra la inacción policial y en esta pasada agregó a CONMEBOL a la ecuación, indicando que: “APreViDe (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) responsabiliza a la Conmebol porque no quiso suspender el partido cuando comenzaron los incidentes. La Policía no actuó como correspondía, nunca ingresó a restablecer el orden en la tribuna visitante”.

Tweet placeholder
