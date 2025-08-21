El fútbol sudamericano está en el ojo de todos, porque tras la revancha de Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericanase produjeron violentos incidentes.

El partido se canceló a los 4′ del segundo tiempo cuando empataban 1-1, debido a los problemas entre los barristas de ambos clubes en las tribunas del Libertadores de América.

Una vez consumada la suspensión vino lo peor, con enfrentamientos entre los seguidores nacionales y argentinos, con imágenes dramáticas que dan la vuelta al mundo.

Universidad de Chile y su potente mensaje tras el bochorno

Luego de los terribles sucesos habló el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, que dejó en claro que buscarán en la Conmebol ganar la serie y pasar a los cuartos de final.

Mientras que desde Universidad de Chile dejan en claro que el foco en estos instantes es otro y no pasa por el fútbol. Lo deportivo queda en un último plano con potentes palabras.

“La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente”, dijeron en primer lugar.

“Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América” agregaron.

“Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”, cerraron desde los azules a la espera de todo lo que vendrá en su regreso a suelo nacional.

