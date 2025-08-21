Exactas 24 horas antes del duelo entre Independiente y Universidad de Chile por octavos de final en Copa Sudamericana, el ex volante David Pizarro alertó a sus seguidores de que podían pasar “cositas raras” en el lance a jugarse en Avellaneda.

“Esperemos que no pasen cositas raras esta noche y que gane el mejor, como siempre tiene que ser“, fue el mensaje que envió el porteño en su cuenta de Instagram previo al lance. Palabras que tomaron vida tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América.

Tras la masacre que se vivió dentro y fuera del recinto, con peleas y agresiones a hinchas de la U por parte de la barra brava de Independiente y la Policía Federal Argentina, Pizarro volvió a ocupar la red social para referirse a los hechos, con un particular mensaje hacia la Conmebol.

El mensaje de David Pizarro tras masacre en Avellaneda

“Se los dije muchachos en el post anterior, ellos (los argentinos) tienen una religión que es: GANAR COMO SEA!!!“, fue lo primero que escribió “Pek” en su cuenta de Instagram para luego criticar el operativo de seguridad que provocó la tragedia.

“En qué lugar del mundo ponen al visitante en el mismo sector de la hinchada local??? Sólo me queda mandar un abrazo grande a quienes sufrieron el terror de anoche!!”, agregó David Pizarro en la red social para posteriormente dedicar duras palabras a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Ah me olvidaba… ¿Conmebol, todo bien?“, fue el final del desahogo del campeón de América en 2015 con la Selección Chilena, un mensaje que encontró aprobación entre sus seguidores y especialmente los hinchas de la U.

La decisión de Conmebol sobre el partido

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó mediante comunicado oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.

