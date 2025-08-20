Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Cositas raras”: la misteriosa advertencia de David Pizarro a U. de Chile ante Independiente

El Fantasista teme que perjudiquen a Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por César Vásquez

David Pizarro tuvo un recordado paso por U. de Chile.
© MARTIN THOMAS/PHOTOSPORTDavid Pizarro tuvo un recordado paso por U. de Chile.

Universidad de Chile tendrá un duelo clave en la Copa Sudamericana frente a Independiente. Desde Italia, David Pizarro sigue atento a la actualidad azul y a este importante encuentro.

El Romántico Viajero derrotó al Rojo por 1-0 en la ida disputada en Santiago, pero ahora deben sellar su clasificación en Avellaneda. Ir a Argentina nunca es fácil y en este tipo de instancias, siempre hay sospechas de todo. Así lo manifestó el Fantasista.

El temor de David Pizarro para el duelo de U. de Chile

Universidad de Chile si bien tiene la ventaja, la diferencia es mínima y no permite mayor relajo. Por esta razón, deben estar atentos a todos los temas que rodeen el partido, incluyendo a los arbitrales. Al menos así lo hizo sentir David Pizarro.

Tras Audax: destapan la tensa relación de Gustavo Álvarez con la dirigencia y el plantel de la U

ver también

Tras Audax: destapan la tensa relación de Gustavo Álvarez con la dirigencia y el plantel de la U

En el duelo de Racing y Peñarol, la Academia dio vuelta el resultado con un polémico penal a su favor. Ni siquiera hubo llamada del VAR para Wilmar Roldán. Es sabido que en este tipo de llaves, la nacionalidad de los equipos a veces influye en las decisiones de los jueces.

David Pizarro es uno que tuvo una carrera muy exitosa como jugador, que sabe bien lo que se vive dentro del terreno de juego. Por esta razón, hizo una misteriosa advertencia a U. de Chile, club en el cual se retiró del fútbol en el año 2018.

“Esperemos que no pasen cositas raras esta noche y que gane el mejor, como siempre tiene que ser”, escribió el Fantasista en Instagram, junto a la imagen del partido de los Azules ante Independiente. Recordado es en el Bulla cuando fueron perjudicados en 1996 en la semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate.

Publicidad
Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

Universidad de Chile se medirá ante Independiente este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. Quien gane esta serie, enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. En la ida se impusieron los peruanos por 2-0.

Lee también
El ídolo de U. de Chile que visitó la concentración en Argentina
U de Chile

El ídolo de U. de Chile que visitó la concentración en Argentina

La gran diferencia de sueldo entre Gustavo Álvarez y Julio Vaccari
Copa Sudamericana

La gran diferencia de sueldo entre Gustavo Álvarez y Julio Vaccari

El nuevo obstáculo que deberá enfrentar la U contra Independiente
Copa Sudamericana

El nuevo obstáculo que deberá enfrentar la U contra Independiente

El extraño panorama que bloquea el fichaje de Saldivia en la MLS
Colo Colo

El extraño panorama que bloquea el fichaje de Saldivia en la MLS

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo