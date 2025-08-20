Universidad de Chile tendrá un duelo clave en la Copa Sudamericana frente a Independiente. Desde Italia, David Pizarro sigue atento a la actualidad azul y a este importante encuentro.

El Romántico Viajero derrotó al Rojo por 1-0 en la ida disputada en Santiago, pero ahora deben sellar su clasificación en Avellaneda. Ir a Argentina nunca es fácil y en este tipo de instancias, siempre hay sospechas de todo. Así lo manifestó el Fantasista.

El temor de David Pizarro para el duelo de U. de Chile

Universidad de Chile si bien tiene la ventaja, la diferencia es mínima y no permite mayor relajo. Por esta razón, deben estar atentos a todos los temas que rodeen el partido, incluyendo a los arbitrales. Al menos así lo hizo sentir David Pizarro.

ver también Tras Audax: destapan la tensa relación de Gustavo Álvarez con la dirigencia y el plantel de la U

En el duelo de Racing y Peñarol, la Academia dio vuelta el resultado con un polémico penal a su favor. Ni siquiera hubo llamada del VAR para Wilmar Roldán. Es sabido que en este tipo de llaves, la nacionalidad de los equipos a veces influye en las decisiones de los jueces.

David Pizarro es uno que tuvo una carrera muy exitosa como jugador, que sabe bien lo que se vive dentro del terreno de juego. Por esta razón, hizo una misteriosa advertencia a U. de Chile, club en el cual se retiró del fútbol en el año 2018.

“Esperemos que no pasen cositas raras esta noche y que gane el mejor, como siempre tiene que ser”, escribió el Fantasista en Instagram, junto a la imagen del partido de los Azules ante Independiente. Recordado es en el Bulla cuando fueron perjudicados en 1996 en la semifinal de la Copa Libertadores ante River Plate.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

Universidad de Chile se medirá ante Independiente este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. Quien gane esta serie, enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. En la ida se impusieron los peruanos por 2-0.