Las cosas entre Gustavo Álvarez y la U de Chile parecen estar viviendo sus días más complejos. Si bien el DT ha logrado levantar al Romántico Viajero de la crisis que atravesó en los últimos años, las cosas han dado un giro radical.

El entrenador ha hecho todo lo posible por mantener en la pelea al elenco estudiantil tanto en la Liga de Primera como en Copa Sudamericana. Sin embargo, la derrota ante Audax Italiano lo golpeó fuerte y por un motivo muy en particular: Eduardo Vargas.

El DT había pedido a Turboman como refuerzo y la dirigencia terminó protagonizando un papelón que dejó al jugador en los Itálicos. El gol que les marcó sentenció todo para el argentino, quien disparó de manera pública contra Azul Azul y hasta sus dirigidos.

Eduardo Vargas desató un quiebre entre Gustavo Álvarez y la U

La relación entre Gustavo Álvarez y la U parece estar quebrada. El DT no está contento con todo lo ocurrido con el frustrado fichaje de Eduardo Vargas y lo está haciendo notar tanto dentro como fuera de la cancha.

Así lo reveló el diario La Tercera, al que desde el interior de Azul Azul le aseguraron que “aunque públicamente ya dio vuelta la página y no hablará más del tema (Vargas), Álvarez sigue evidenciando su molestia por cómo se abordó, cuando en reiteradas ocasiones consignó de que la falta de gol les pasó la cuenta en momentos claves de su estadía“.

Eso no es todo, ya que además explican que los dardos de Gustavo Álvarez a los delanteros por la falta de gol fue una clara señal de protesta. “Desde hace un tiempo y en especial en estas últimas horas, Álvarez ya no muestra el mismo semblante que tenía en meses anteriores. Incluso emplazó públicamente a sus jugadores con la obligación de campeonar en la Liga de Primera, aunque sabe que ya no dependen de sí mismos“.

Como si fuera poco, desde Azul Azul el señalaron al citado medio que el DT no quedó contento con que la dirigencia le pidiera tener como prioridad el torneo y no la Copa Sudamericana. “Algo que tampoco gustó en el grupo cercano de Álvarez, pues sabe que un buen papel a nivel continental no sólo subirá el prestigio de la institución, sino también sus bonos como entrenador“.

Quedará esperar para ver si es que el argentino decide hablar sobre esta situación o si opta por mantener su silencio al respecto. Lo cierto es que las cosas no están tranquilas y caen en el peor momento posible, cuando la mira está puesta en pelear torneo.

Gustavo Álvarez ha tenido un 2025 de dulces y agraz en la U. El DT espera seguir en la disputa de los torneos en los que sigue vivo, pero para el 2026 los caminos podrían tomar rumbos distintos con un escenario como este.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras el duelo con Audax Italiano, Gustavo Álvarez llegó a un total de 77 partidos dirigidos en la U de Chile. En ellos ha conseguido 46 triunfos, 15 empates y 16 derrotas, con 156 goles a favor y 69 en contra. Ganó la Copa Chile 2024.

¿Cuándo juega la U?

Gustavo Álvarez buscará sanar sus heridas metiendo a la U en cuartos de final de Copa Sudamericana. Este miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas el Romántico Viajero visita a Independiente en la vuelta por los octavos del torneo continental.

