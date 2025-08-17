Eduardo Vargas destacó ese atributo de Audax Italiano ante la U de Chile de Gustavo Álvarez, quien no tuvo cómo encontrar la manera de vulnerar el plan diseñado por su colega Juan José Ribera. El segundo goleador histórico de la Roja apareció para anotar el 2-0.

Fue una suerte de gol triste, pues apenas metió la pelota al arco de Gabriel Castellón, Turboman alzó sus manos como quien ofrece disculpas a la hinchada que alguna vez gritó sus goles. Y que lo esperaba de vuelta en el Centro Deportivo Azul, algo que no ocurrió por razones difíciles de entender incluso para los protagonistas de la negociación.

Para colmo del Bulla, en dos minutos, cayeron dos goles a la portería. Poco antes del tanto de Vargas, Luis Riveros había abierto el marcador. “Sin duda que no resultó lo que pensé en el segundo tiempo. Nos meten tres goles y nosotros solamente uno”, reconoció Álvarez en la conferencia de prensa.

El muy mesurado festejo de Eduardo Vargas ante Universidad de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“No pude encontrar la solución del problema que teníamos en el primer tiempo. Una vez más, el problema era el dominio, relativa profundidad y nada de contundencia. Tuvimos cuatro situaciones y no hicimos ninguna”, apuntó el entrenador argentino, quien mandó a la cancha a su compatriota Leandro Fernández en el descanso.

Añadió que “en el segundo tiempo, tuvimos cuatro e hicimos una. Se repite lo que vengo diciendo, es redundante y espero decirlo por última vez: necesitamos cinco situaciones para hacer un gol. Hoy necesitamos ocho para hacer un gol”. Una queja que le llega de pleno a Lea, Rodrigo Contreras y Lucas di Yorio, autor del descuento.

Lucas di Yorio anotó un gol ante Audax Italiano. (Pepe Alvujar/Photosport).

La difícil exigencia de Gustavo Álvarez al ataque de U de Chile tras la caída ante Audax

Tras presenciar el primer gol de Eduardo Vargas en el Audax Italiano, Gustavo Álvarez planea que los delanteros de la U de Chile afinen su mira de una vez por todas. De hecho, aludió directamente a la efectividad del equipo floridano en el principal reducto deportivo del país.

Algo que no sólo atributó a los Tanos. “Estamos en un momento en que Audax tuvo tres y las convierte”, expuso Álvarez para graficar la fragilidad que percibe en la retaguardia, que contó con Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Franco Calderón desde el inicio, aunque el ex Unión Santa Fe fue reemplazado en el entretiempo.

Gustavo Álvarez no tuvo una buena jornada en la U de Chile ante Audax. (Pepe Alvujar/Photosport).

“En el nivel que nosotros queremos competir necesitamos un gol cada dos situaciones”, aseguró el ex director técnico de Huachipato, cuadro que condujo a ganar el Campeonato Nacional 2023. Un objetivo difícil, pero es el que pretende para luchar en serio por el título en el fútbol chileno. ¿Podrá? Ahora el foco debe ir a la revancha contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

