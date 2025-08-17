Luego de anotar un gol que fue anulado, Eduardo Vargas tuvo su estreno goleador en el Audax Italiano y fue ante la U de Chile. El experimentado atacante estuvo muy bien ubicado y con el olfato goleador intacto para anticipar a Gabriel Castellón y anotar el 2-0 parcial en el Estadio Nacional.

Turboman reeditó el gol triste que alguna vez anotó Marcelo Barticciotto en la Universidad Católica ante Colo Colo. Lo primero que hizo Edu Vargas tras mandar la pelota dentro de la portería fue levantar sus manos en señal de perdón. Luego del partido, el segundo goleador histórico de la Roja refrendó su cariño por el Bulla.

Y también dejó una sensación en torno al horario del encuentro, que se disputó a las 12:30 horas. Una cuestión que, según el renquino, fue perjudicial. “Me estoy sintiendo bien, agarrando ritmo de partidos todavía”, introdujo Vargas en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

Eduardo Vargas elude la marca de Javier Altamirano. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Este partido a las 12.30 no es lo mismo que jugar en la noche o en la tarde. Se siente más“, le dijo el “17” de los itálicos al periodista Marcelo Díaz. Así fue que el bicampeón de América con la selección chilena manifestó su descontento por la programación del cotejo.

Eduardo Vargas promete mejorar tras anotar su primer gol en Audax ante U de Chile

Eduardo Vargas anotó el segundo de los tres goles que el Audax Italiano le convirtió a la U de Chile en la 20° fecha de la Liga de Primera. Eso sí, el atacante de 35 años sabe que todavía está lejos de su nivel más alto. Que necesita algo de tiempo para recuperarlo tras su experiencia en Nacional de Montevideo.

Parte del mesurado festejo de Eduardo Vargas ante la U de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Con los entrenamientos y los partidos mejoraré más”, fue la garantía que dejó Vargas a los hinchas y también al cuerpo técnico liderado por Juan José Ribera. Vargas también hizo un análisis del partido, que también tuvo las conquistas de Luis Riveros y de su gran amigo en el plantel, Leonardo Valencia.

En alusión a eso, Edu manifestó que “la U es un equipo muy duro, viene con una confianza tremenda. Hoy lo demostraron, nosotros hicimos lo que habíamos que hacer, marcamos nuestras ocasiones y salimos victoriosos”. ¡A celebrar con los Tanos, Turboman!