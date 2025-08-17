Este promisorio lateral derecho se había dado a conocer en el mundo futbolero con un golazo tremendo a Argentina y fue la gran movida táctica que hizo Juan José Ribera en el Audax Italiano para visitar a la U de Chile. El carrilero nacido el 6 de febrero de 2008 ya se había estrenado con los Tanos.

Pero nunca había sido titular en un equipo del Coto, que apostó sus fichas por él en el Estadio Nacional, pues tiene la certeza de que Martín Jiménez está para cosas grandes. Algo de eso pudo demostrar el “15”, quien terminó tendido en el césped en su primera acción tras intentar progresar en ataque por dentro.

Tuvo más de algún duelo contra Lucas Assadi. También dejó un buen robo contra Matías Sepúlveda cuando el reloj de Piero Maza marcaba los 10 minutos. En alguna ocasión, el DT de los itálicos le dijo que “anda hacia afuera, por la banda” para que se perfilara a salir hacia una orilla.

Martín Jiménez enfrenta a Matías Sepúlveda en un duelo por la banda. (Foto: @Udechileoficial).

Corría el minuto 72 del partido cuando Juan José Ribera decidió sacar al promisorio carrilero derecho. En su lugar, el DT mandó al campo de juego a Gastón Gil Romero. Así las cosas, Jorge Espejo salió de la mitad de la cancha y retomó su puesto habitual como carrilero por el sector derecho. Y dejó buen sabor en esta presentación que tuvo Jiménez.

El golazo a Argentina de Martín Jiménez, la sorpresa inicial de Audax a la U de Chile

Antes del duelo ante U de Chile, Martín Jiménez computaba apenas 54 minutos en el Audax Italiano. Al menos en la Liga de Primera. En la Copa Chile apunta 214 minutos de acción. Seguramente serán más, pues algo de daño ofensivo generó. Sobre todo cuando apiló dos rivales en la banda: el Tucu Sepúlveda y Franco Calderón.

Se deshizo de ambos, aunque la acción se diluyó luego. Seguramente, a algún futbolero le fue familiar el apellido de Jiménez cuando en la transmisión de TNT Sports dijeron que tenía 17 años. Fue en el Sudamericano de la categoría, en 2025, donde dejó una obra de arte.

Y fue una gran remontada de Chile frente a Argentina: el equipo de Sebastián Miranda venció por 3-2 a la Albiceleste. Y Jiménez puso dos goles de ventaja de manera parcial. Dejó en el camino a tres rivales y venció al golero con un bombazo. “Argentina juega muy bien, tiene muy buenos jugadores. Nosotros también, jugamos de igual a igual”, dijo a DSports tras aquel encuentro.

“En el camarín alenté a mis compañeros, el profe igual lo hizo. Salimos con todo al segundo tiempo“, agregó el lateral derecho que continúa haciendo un espacio para estar en el equipo titular de Audax Italiano, que consiguió una gran victoria en el Nacional.