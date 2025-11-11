Es tendencia:
Mundial Sub 17

Chile vs. Canadá: A qué hora y dónde ver EN VIVO a La Roja en el Mundial Sub 17

La Selección Chilena busca su primer triunfo en Qatar ante el conjunto canadiense.

Por Franccesca Arnechino

La Roja continúa su participación en el Mundial Sub 17.
© Foto vía Instagram @zidaneantonioyanezLa Roja continúa su participación en el Mundial Sub 17.

La Selección Chilena tendrá un duelo decisivo en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, porque este martes se medirá ante Canadá por la tercera fecha del Grupo K, en un partido que definirá su permanencia en el torneo y las opciones de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Sebastián Miranda llega a este compromiso con la obligación de ganar, luego del amargo empate frente a Uganda, complicando su camino en la fase de grupos.

¿A qué hora juega Chile vs. Canadá y dónde ver EN VIVO?

Chile vs. Canadá, juegan este martes 11 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 8, por la tercera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Tabla de posiciones Mundial Sub 17 – Grupo K

