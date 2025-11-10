Es tendencia:
Selección Chilena

Revelan el millonario sueldo de Zidane Yáñez, figura sub 17 del New York City y la selección chilena

Con la ilusión de destaparse contra Canadá en la última fecha del grupo del Mundial Sub 17 con Chile, Zidane Yáñez ya gana 7 mil dólares mensuales.

Por Diego Jeria

La selección chilena sub 17 espera por el duelo contra Canadá por la tercera y última fecha del Grupo K de la Copa del Mundo de la categoría, que se realiza en Qatar. La Roja viene de caer contra Francia y empatar frente a Uganda, por lo que necesita urgente un triunfo para clasificar.

Y las opciones del equipo dirigido por Sebastián Miranda están puestas en Zidane Yáñez, el delantero nacido en Estados Unidos, de padre chileno y madre puertorriqueña ya que ha defendido a las tres selecciones, pero que se decidió hace meses permanecer en La Roja para jugar el Mundial.

Lamentablemente el jugador de los registros del New York City de la Major League Soccer no llegó al cien por ciento en lo físico para el Mundial. Ante Francia ingresó desde el banco en los 67′ y contra Uganda fue titular reemplazado en los 72′.

Zidane, promesa de Chile y el City Group

Pero es un hecho, Zidane es una de las grandes promesas del fútbol estadounidense y chileno. De hecho, en diciembre de 2023, el atacante firmó contrato con el NY City con vínculo hasta el 2028.

Tal como recoge La Tercera, en 2024 Zidane Yáñez recibió un sueldo de 75 mil dólares anuales, repartidos en los 12 meses del año.

Este 2025 la cifra subió a 84 mil dólares cada 30 días, es decir, un sueldo de unos 7 mil dólares, cerca de 7 millones de pesos chileno.

Cabe recordar que el New York City es propiedad del City Football Group, de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, con el Manchester City de Inglaterra como su producto estrella.

